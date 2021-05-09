المجيدي: الجنوب أرضاً وشعباً سيبقى يمنياً
أكد المرشح السابق لرئاسة الجمهورية أحمد عبدالله المجيدي أن من يريدون تغيير هوية الجنوب أرضاً وشعباً وفقاً لإرادة من استاجرهم فذلك بعيداً عليهم بُعد السماء.
وأوضح المجيدي وهو محافظ ودبلوماسي سابق أن الشعب اليمني لن يقف صامتاً تجاه تخرصاتهم، وحثهم بالكف عن وعودهم بفصل الجنوب عن الشمال.
وقال المجيدي في تغريدة على حسابه "تويتر" رصدها دوت الخليج: منذ أن خلق الله الارض ومن عليها وحتى يرثها، سيبقى الجنوب ارضاً وشعباً يمنيا، وعلى من يعتقدون انهم سيغيرون هوية الجنوب ارضا وشعبا وفقاً لإرادة من استأجرهم فذلك بعيد عليهم بُعد السماء ،وعليهم ان يكفوا عن وعودهم بفصل الجنوب عن الشمال، فالشعب اليمني لن يقف صامتاً تجاه تخرصاتهم تلك.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أخبار اليمن : المجيدي: الجنوب أرضاً وشعباً سيبقى يمنياً على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.