الجيش التشادى يعلن انتصاره على المتمردين فى الشمال

جدة - نرمين السيد - أعلن الجيش التشادى، اليوم الأحد، انتصاره على المتمردين فى شمال البلاد، وذلك بعد أسابيع من المعارك المتواصلة التى أدت إلى مقتل الرئيس إدريس ديبى فى ساحة القتال بعد 30 عاما قضاها فى الحكم.





ونقلت وكالة "رويترز" عن رئيس الأركان العامة للجيش أبكر عبد الكريم داود قوله: "العودة المظفرة للجيش إلى الثكنات اليوم تؤذن بانتهاء العمليات وانتصار تشاد". وهتفت حشود فى العاصمة نجامينا اليوم أثناء عودة جنود من خط الجبهة فى رتل من الدبابات والمدرعات، بحسب الوكالة. وبعد وفاة ديبى، استولى مجلس عسكرى يديره ابنه محمد على السلطة وتعهد بإجراء انتخابات فى غضون 18 شهرا. وأعلنت فرنسا القوة الاستعمارية السابقة دعمها للمجلس لكن المعارضة والمتمردين رفضوا الاستيلاء على السلطة ووصفوه بأنه انقلاب، وقالوا إن الجيش يجب أن يتخلى عن السلطة لحكومة يقودها مدنيون. ودعت المعارضة إلى تشكيل حكومة انتقالية يقودها رئيس مدنى ونائب رئيس عسكرى، الأمر الذى لم يستجب له الجيش.

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