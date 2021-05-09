بجهود أردنية.. اجتماع طارئ لجامعة الدول العربية على المستوى الوزاري

دوت الخليج :- أكد مصدر دبلوماسي أن الأردن قاد بالتعاون مع دولة فلسطين جهوداً تنسيقية وتشاورية كبيرة، خلال الساعات الماضية، نجحت في التوافق علي عقد اجتماع طارئ لجامعة الدول العربية سيعقد على المستوى الوزاري بشأن الأوضاع في القدس وحي الشيخ جراح.

وشدد المصدر على أن هذه الخطوة سبقتها وتتبعها أيضاً حملة تنسيق دبلوماسي تقودها المملكة مع أطراف فاعلة على المستويين الإقليمي والدولي لشرح خطورة الممارسات والانتهاكات التي تنفذها سلطات الاحتلال الإسرائيلية في مدينة القدس المحتلة.

و اكدت جامعة الدول العربية الخبر ببيان قالت فيه انه سيتم عقد اجتماع غير عادي على المستوى الوزاري يوم الثلاثاء برئاسة قطر لبحث الجرائم الإسرائيلية في القدس .

وسيشارك نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، في الاجتماع الذي سيعقد بعد غدٍ الثلاثاء عبر تقنية الفيديو كونفرس، بمشاركة وزراء الخارجية العرب والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط.

وكان الصفدي أكده ونظيره الفلسطيني رياض المالكي، خلال اتصال هاتفي أمس الأحد، استمرار العمل المشترك لحماية حق الفلسطينيين في حي الشيخ جراح في بيوتهم ومنع ترحيلهم منها.