فوق عمّان .. شاهد الصاروخ الصيني قبل دقائق من سقوطه

دوت الخليج :- نشر مركز الفلك الدولي، الأحد، فيديو لمرور حطام الصاروخ الصيني لونغ مارش 5 بي فوق عمّان، قبل سقوطه بحوالي 10 دقائق.

وكشف مركز الفلك الدولي، على حسابه على تويتر، أن الفيديو من تصوير عضو ببرنامج متابعة سقوط الأقمار الصناعية التابع لمركز الفلك الدولي.

ويوضح الفيديو، الذي يستغرق نحو 42 ثانية، حركة غير منضبطة للصاروخ الطائش الذي بدا على هيئة دائرية بيضاء تظهر بوضوح وسط سماء صافية.

وأعلنت السلطات الصينية، الأحد، أن جزءاً كبيرا من صاروخ فضائي صيني تفكّك فوق المحيط الهندي بعد دخوله الغلاف الجوي للأرض بطريقة عشوائية، مما يضع حدا للتكهّنات حول مكان سقوط هذا الجسم البالغ وزنه 18 طنّاً.

ونقل التلفزيون الرسمي عن "المكتب الصيني للهندسة الفضائية المأهولة" قوله إنّه "بعد المراقبة والتحليل، في الساعة 10:24 (02:24 توقيت غرينيتش) في 9 مايو 2021، عاد حطام المرحلة الأخيرة من مركبة الإطلاق ’لونغ مارش 5 بي ياو-2‘ إلى الغلاف الجوي".

وأضاف أن "منطقة الهبوط تقع عند خط الطول 72.47 درجة شرقًا وخط العرض 2.65 درجة شمالاً"، وهي إحداثيات نقطة تقع في المحيط الهندي ، بحسب "سكاي نيوز".

وأوضح المصدر نفسه أن الجزء الأكبر من الصاروخ تفكك ودمر أثناء العودة.

وأكدت خدمة المراقبة "سبيس تراك" التي تستخدم بيانات عسكرية أميركية دخول الصاروخ الغلاف الجوي. وكتبت على تويتر "يمكن لأي شخص يتابع دخول +لونغ مارتش 5 بي+ الاطمئنان. الصاروخ سقط".

وكان خبراء توقعوا أن يسقط الحطام في المحيط الهندي لأن المياه تغطي سبعين بالمئة من سطح الأرض.

لكن العودة غير المنضبطة لجسم كبير من هذا النوع أثارت مخاوف من أضرار وخسائر محتملة، على الرغم من حسابات أشارت إلى أن هذا الاحتمال ضئل.

وكتب عالم الفلك جوناثان ماكدويل من جامعة هارفارد في تغريدة "كانت العودة إلى المحيط الاحتمال الأكبر إحصائيا".

وأضاف أن الصين "كسبت الرهان على ما يبدو، إلا إذا وصلت أنباء عن وجود حطام في جزر المالديف، لكنها كانت متهورة"، وفق ما نقلت "فرانس برس".

يشار إلى أن وسائل الإعلام الصينية دأبت على التقليل من شأن المخاوف حول موقع سقوط الصاروخ، واتهمت بالمقابل "الغرب" بالتهويل من أمر سقوط "حطام الصاروخ" لونغ مارش 5 بي.