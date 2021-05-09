الأردن يقلص ساعات الحظر الليلى اعتبارا من أول أيام عيد الفطر

جدة - نرمين السيد - وفى بيان للحكومة الأردنية: "ستبدأ ساعات الحظر للأفراد اعتبارا من الساعة 11 مساء وحتى الـ6 صباحا لجميع أيام الأسبوع، كما تصبح للمنشآت اعتبارا من الساعة 10 ليلا وحتى الـ6 صباحا طوال الأسبوع باستثناء المنشآت التى تقرر السلطات أن طبيعة عملها خلاف ذلك".
وأكدت الحكومة أن القرار يأتى فى "إطار الإجراءات التخفيفية والتدريجية الآمنة التى تتخذها الحكومة وفقا لتطورات الوضع الوبائى وصولا إلى الهدف الاستراتيجى بالوصول إلى صيف آمن تكون فيه معظم القطاعات والعجلة الاقتصادية عادت إلى طبيعتها بشكل كامل من خلال تطبيق البروتوكولات الصحية والالتزام بالمطاعيم".
كما أنها شددت على أن "الرهان يبقى على التزام المواطن والمنشآت بإجراءات السلامة العامة"، مؤكدة مضيها قدما فى الموازنة بين الحفاظ على صحة المواطنين، واستدامة النشاطات الاقتصادية، واتخاذ إجراءات تخفيفية، وفقا للوضع الوبائى.
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