الهجرة العشوائية لأمريكا 2022 نتائج اللوتري الأمريكي 2021 قرعة الهجرة وأسماء الفائزين

يحلم جميع الشباب الهجرة لأمريكا علي مستوي العالم ، حيث أنه تم فتح باب التسجيل في الهجرة العشوائية لأمريكا وسيتم الاعلان عن نتيجة الهجرة اليوم 9 من مايو 2021 ، حيث بدا الجميع يبحث عن أسماء الفائزين للفوز بالقرعة للحصول علي تذكرة السفر لأمريكا لتقبل 5000 مواطن من حول العالم للحصول علي البطاقة الخضراء .

تسجيل في قرعة الهجرة العشوائية لأمريكا

تم فتح باب التسجيل في الهجرة العشوائية لأمريكا منذ شهر أكتوبر الماضي لعام 2020 حتي يوم 10 من نوفمبر عام 2020 ولكن يوجد عدة شروط يجب توافرها للمتقدم وهي :

يجب كتابة كافة البيانات بدقة يجب أن تكون البيانات صحيحة يجب إضافة صورة شخصية ويجب أن تكون بخلفية بيضاء يجب كتابة الحالة الاجتماعية للمتقدم يجب التصريح عن كتابة الأطفال من عدمه يجب توضيح وكتابة الوظيفة والمؤهل الدراسي للمتقدم

الاستعلام عن نتيجة الهجرة العشوائية لأمريكا

يتم اليوم الإعلان عن نتائج وأسماء الفائزين بالقرعة للهجرة العشوائية لأمريكا ويتم الاستعلام من خلال الخطوات التالية :

يجب الدخول علي الرابط الرسمي الخاص بالقرعة .

يجب الدخول علي فحص الحالة للمتقدم

ثم الضغط علي استمرار البحث

ثم يجب كتابة رقم التأكيد للحصول علي البيانات كافة

ثم يجب كتابة البيانات كاملة وكتابة الكود الخاص بالمتقدم

شروط التقديم للهجرة العشوائية