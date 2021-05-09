نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الهجرة العشوائية لأمريكا 2022 نتائج اللوتري الأمريكي 2021 قرعة الهجرة وأسماء الفائزين في المقال التالي
يحلم جميع الشباب الهجرة لأمريكا علي مستوي العالم ، حيث أنه تم فتح باب التسجيل في الهجرة العشوائية لأمريكا وسيتم الاعلان عن نتيجة الهجرة اليوم 9 من مايو 2021 ، حيث بدا الجميع يبحث عن أسماء الفائزين للفوز بالقرعة للحصول علي تذكرة السفر لأمريكا لتقبل 5000 مواطن من حول العالم للحصول علي البطاقة الخضراء .
تسجيل في قرعة الهجرة العشوائية لأمريكا
تم فتح باب التسجيل في الهجرة العشوائية لأمريكا منذ شهر أكتوبر الماضي لعام 2020 حتي يوم 10 من نوفمبر عام 2020 ولكن يوجد عدة شروط يجب توافرها للمتقدم وهي :
- يجب كتابة كافة البيانات بدقة
- يجب أن تكون البيانات صحيحة
- يجب إضافة صورة شخصية ويجب أن تكون بخلفية بيضاء
- يجب كتابة الحالة الاجتماعية للمتقدم
- يجب التصريح عن كتابة الأطفال من عدمه
- يجب توضيح وكتابة الوظيفة والمؤهل الدراسي للمتقدم
الاستعلام عن نتيجة الهجرة العشوائية لأمريكا
يتم اليوم الإعلان عن نتائج وأسماء الفائزين بالقرعة للهجرة العشوائية لأمريكا ويتم الاستعلام من خلال الخطوات التالية :
- يجب الدخول علي الرابط الرسمي الخاص بالقرعة .
- يجب الدخول علي فحص الحالة للمتقدم
- ثم الضغط علي استمرار البحث
- ثم يجب كتابة رقم التأكيد للحصول علي البيانات كافة
- ثم يجب كتابة البيانات كاملة وكتابة الكود الخاص بالمتقدم
شروط التقديم للهجرة العشوائية
- يجب أن يكون المتقدم حاصلا علي شهادة البكالوريوس
- لا يتم قبول كبار السن في الهجرة العشوائية لأمريكا
- يجب استيفاء وكتابة جميع الأوراق المطلوبة
- يجب عن التقديم تقديم جواز سفر حديث
- يجب أن لا يكون لدي المتقدم صحيفة جنائية داخل بلده أو أي دولة أخري
- يجب تقديم أربعة صور حديثة ويجب أن تكون الخلفية بيضاء
- يجب الحضور بالزي الرسمي للحصول علي تذكرة الهجرة العشوائية للولايات المتحدة الأمريكية
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الهجرة العشوائية لأمريكا 2022 نتائج اللوتري الأمريكي 2021 قرعة الهجرة وأسماء الفائزين على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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