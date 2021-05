نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر Dv lottery: معرفة نتيجة اللوتري 2022 dv lottery 2021 results في المقال التالي

عمر شويل - جدة معرفة نتيجة اللوتري 2022 ما زال يشهد انتظار الآلاف من المواطنين المتقدمين على الهجرة العشوائية إلى أمريكا ٢٠٢٢ 2021، بعد حالة من الترقب والانتظار نتائج اللوتري 2022 نتيجة قرعة الهجرة العشوائية لأمريكا 2022 تتصدر محركات البحث في المملكة العربية السعودية، إذ من المقرر له إعلان نتيجة قرعة الهجرة العشوائية لامريكا 2021 – 2022 نتيجة اللوتري الامريكي ٢٠٢٢ يوم السبت الموافق 8 مايو 2021، ٢٦ رمضان ١٤٤٢ هجرية وذلك وفقا لما أعلنته وزارة الخارجية الأمريكية عبر موقع إعلان نتائج اللوتري 2022 على رابط Dv lottery 2022 والمختص بعرض نتيجة اللوتري 2022، هو رابط dv lottery 2022 results لإعلان نتائج dv lottery 2021 وذلك لجميع المواطنين المتقدمين على dv program.state.gov 2022 من خلال التسجيل في dv lottery registration والذين يرغبون الآن في استخراج dv lottery 2021 results.

جدير بالذكر أن المتقدمين على قرعة الهجرة العشوائية لأمريكا 2021 يترقبون بشغف إعلان نتائج اللوتري 2022 عبر موقع نتيجة اللوتري ٢٠٢١ استعدادا لتغيير الأوضاع، فمن منا لا يحلم بالهجرة إلى أمريكا. فيما يلي نعرض عليكم طريقة خطوات معرفة نتيجة قرعة الجرين كارد أمريكا 2021 – 2022، وكيف أعرف معنى رسالة موقع Dv lottery results هل تم القبول أم تم الرفض؟

موعد ظهور نتيجة قرعة الهجرة العشوائية لأمريكا ٢٠٢٢

يتصدر مؤشرات البحث حتى الآن عن موعد ظهور نتيجة اللوتري 2022 خلال الساعات القليلة الماضية بعد تأخر إعلان dv lottery 2022 results والتي من المقرر لها الإعلان اليوم السبت الموافق ٨ مايو ٢٠٢١ عبر الموقع الرسمي المختص بعرض نتائج اللوتري 2022 DV lottery 2022.

معرفة نتيجة اللوتري 2021 عبر الدخول على موقع نتيجة اللوتري 2021 بالخطوات

يمكن معرفة نتيجة اللوتري ٢٠٢١ من خلال الدخول إلى موقع نتيجة اللوتري ٢٠٢١ المخصص لعرض نتائج اللوتري ٢٠٢٢ وذلك بإتباع الخطوات التالية بعد الدخول على dv lottery 2021 results وذلك كالتالي:

– قم بالتوجه إلى رابط نتيجة اللوتري ٢٠٢٢ وهو: dv program.state.gov 2022

– أضغط على أيقونة check status.

– ثم أنقر على زر continue.

– قم بكتابة رقم التأكيد والذي تم الحصول أثناء التسجيل في اللوتري ٢٠٢١، dv lottery registration.

– أدخل البيانات المطلوبة، تاريخ الميلاد، وفي النهاية قم بالنقر على أيقونة submit.

– يظهر أمامك الآن نتيجة اللوتري 2022 لمن قام بالتسجيل في dv lottery 2021.

– في حالة تم القبول في نتيجة اللوتري ٢٠٢٢ تستقبل رسالة تحتوي على “this is the official notice for you” والتي تطلب منك التوجه إلى السفارة الأمريكية في بلدك لإجراء interview مقابلة شخصية، ويجب الحضور في الموعد المحدد.

– أما في حالة تم رفض طلبك في الالتحاق بالهجرة العشوائية لأمريكا ٢٠٢٢ تستقبل الرسالة التالية: “HASN’T BEEN SELECTED”.