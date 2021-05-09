وصول 1.200 مهاجر إلى جزيرة لامبيدوسا الإيطالية

جدة - نرمين السيد - وقال رئيس بلدية جزية لامبيدوسا، سالفاتور مارتيلو، فى تصريحات نقلتها شبكة "إيه بى سى نيوز" الأمريكية اليوم الأحد، إن أول المهاجرين وصلوا فى الساعة الخامسة صباحًا (بالتوقيت المحلى للبلاد)، فى ظل استغلال عصابات الاتجار بالبشر حالة البحار الهادئة والطقس الدافئ من أجل إطلاق العديد من القوارب.
وأضاف أنه بحلول ما بعد منتصف اليوم، رست ما لا يقل عن تسعة قوارب مليئة بالمهاجرين فى الجزيرة، التى يوجد بها مركز معالجة أولى للمهاجرين الوافدين إلى الشاطئ والمتقدمين بطلبات اللجوء.
وأشارت تقارير إخبارية محلية إلى أن زوارق خفر السواحل وشرطة الجمارك الإيطالية رافقت قوارب المهاجرين إلى جزيرة لامبيدوسا بعد رصدها فى مياه البحر المتوسط على بعد أميال قليلة من الشاطئ.
كما ورد أن العديد من المهاجرين من بنجلاديش وتونس، ومعظمهم من وصولوا إلى جزيرة لامبيدوسا رجال، لكن كان هناك بعض النساء والأطفال، من بينهم طفل حديث الولادة.
وبسبب أن إيطاليا لديها عدد قليل للغاية من اتفاقيات الترحيل، مع الدول التى يسعى مواطنوها إلى اللجوء، فإن العديد من المهاجرين ينتهى به الأمر إلى البقاء فى أوروبا، وبعضهم يتجه شمالًا من إيطاليا إلى دول أخرى.
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