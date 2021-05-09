طرق دفع الزكاة عبر منصة إحسان EHSAN 1442 بإستخدام خدمة حاسبة الزكاة خلال دقائق، أكثر ما يبحث عنه كل مسلم سعودي الأن هو حساب حاسبة الزكاة وطرق دفع الزكاة عبر منصة إحسان زكاة الفطر 1442، حيث قامت منصة إحسان بإتاحة حاسبة الزكاة لمعرفة قيمة الزكاة على الذهب أو المال أو الفضة أو الأسهم أو السندات، مع العلم أن منصة إحسان هي منصة تتبع لإشراف الهيئة السعودية للذكاء الإصطناعي وهي المسئولة عن جمع التبرعات تحت مظلة واحدة وتوفير الشفافية و المصداقية والأمان.

طرق دفع الزكاة عبر منصة إحسان 1442

لكي تتمكن في البداية من الدخول إلى حاسبة الزكاة داخل منصة إحسان عليك التوجه مباشرةً إلى قسم برامجنا والنقر على حاسبة الزكاة، يتم فتح حاسبة الزكاة على الفور والتي توفر لك إمكانية فتح حساب ودفع زكاتك عبر منصة إحسان، فإذا كنت ترغب في حساب حاسبة الزكاة على المال يتم النقر على المال ثم يتم تحديد مبلغ الزكاة، والنقر على أيقونة أضف للزكاة حتى يتم ظهور مبلغ الزكاة الذي عليك إخراجه.

دفع زكاة المال عبر منصة إحسان

في حالة الرغبة في دفع الزكاة عبر منصة إحسان يتم الضغط في أقصى اليسار على المتابعة لدفع مبلغ الزكاة، ثم يتم إدخال الاسم المُسجل على البطاقة الإئتمانية وإدخال الرقم الخاص ببطاقتك الإئتمانية والتاريخ الخاص بانتهائها الإضافة إلى رمز الأمان المُكون من ثلاثة أرقام والمتواجد في خلف البطاقة، ثم بعد إدخال كافة البيانات يتم النقر على إتمام عملية التبرع.

دفع زكاة الذهب عبر منصة إحسان

ولكي تتمكن من دفع زكاة الذهب عبر منصة إحسان يتم إختيار خيار الذهب وإدخال عدد جرامات الذهب التي ترغب في إخراج زكاة عليه، ثم إضافة العيار والنقر على أضف للزكاة حتى يظهر مبلغ الزكاة المستحقة على صافي الذهب، وفي حال الرغبة في إرسال الزكاة عبر منصة إحسان يتم الضغط على الإنتقال للدفع، ثم يتم ادخال الاسم المُسجل على البطاقة الإئتمانية وإدخال رقم البطاقة الإئتمانية وتاريخ الإنتهاء بالإضافة إلى رمز الأمان المُكون من ثلاثة أرقام والمتواجد في خلف البطاقة كذلك، وفي حالة إخراج الزكاة على الفضة يمكنك إستخدام نفس الخطوات.