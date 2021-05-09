تحديث الضمان الاجتماعي عبر بوابة النفاذ الوطني لرواتب الضمان قبيل عيد الفطر

تحديث الضمان الاجتماعي الذي يتم إتاحته بشكل مسستمر للمواطن السعودي المستفيدين من خدمات الضمان المتنوعة وذلك من خلال بوابة النفاذ الوطني الموحد بمنصة أبشر وايضا رابط وزارة الموارد البشرية واتنمية الاجتماعية، حيث لا يتم الصرف الشهري لرواتب مستفيدي الضمان إلا بعد التحديث لبيانات المشمولين ضمن قاعدة بيانات الوزارة لضمان الدقة والاستحقاق.

منصة أبشر الإلكترونية تسجيل الأفراد

مستفيدي رواتب الضمان الاجتماعي والتأهيل الشامل

قامت المملكة العربية السعودية تفعيل البرنامج الخدمي لخدمة ما يزيد عن 100 ألف اسرة سعودية من الفقراء والمحتاجين والضعفاء ليتم شمولهم تحت رعاية مؤسسات المملكة الخدمية بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للحصول على الدعم المادي والعيني والرعاية الطبة والصحية المناسبة لهم، وكذلك صرف مساعدات مثل المساهمة بإيجارات المساكن أو تقديم أجهزة تعويضية، كذلك تقوم الوزارة بتدريب المستفيدين منها على العديد من الوظائف ليتم إتاحة سوق العمل لهم، بما يعتبر من أفضل الخدمات المقدمة على مستوى العالم والتي تضمن السلم الاجتماعي والتضامن بين الوطن وأفراده والفقراء مع الأغنياء، وخاصة بعد إتاحة العديد من المنصات الخيرية أيضا.

تحديث الضمان الاجتماعي 1442

تتيح وزارة الموارد البشرية وايضا منصة النفاذ الوطني الموحد ببوابة أبشر الإلكترونية للأفراد الدخول على مدار الساعة وذلك لتحديث بيانات مستفيدي الضمان ليتم الحصول بسلام على راتب الضمان الاجتماعي والذي تم تحديد موعد الصرف في شهر مايو، وايضا صرف المساعدات المقطوعة والتي لم يتحدد موعد الصرف لها بعد.

تحديث بيانات الضمان عبر بوابة النفاذ الوطني تحديث الضمان من رابط وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية يتم فتح جوجل وكتابة تحديث الضمان. يقوم المستخدم بالدخول على بوابة النفاذ الوطني الموحدة. يتم اختيار طريقة الدخول (بالرقم السري – الرقم الوطني). يتم التسجيل بدخل أبشر بكلمة المرور. يتم كتابة رمز التحقق. يتم استلام رساله على الهاتف الجوال. يتم تسجيل الكود. ويتم الدخول ويتم الانتظار لفتح الصفحة. نجد جميع بيانات المستخدم. يتم اختيار أيقونة “تحديث البيانات”. يتم كتابة البيانات يتم الدخول على رابط وزارة الموار البشرية والتنمية الاجتماعية. يتم اختيار الخدمات الإلكترونية. يتم الدخول على وزارة التنمية الاجتماعية. يقوم المستخدم باختيار الضمان الاجتماعي. يقوم المستخدم باتباع الخطوات ليتم الدخول على صفحته الشخصية. يقوم باختيار ايقونة “تحديث البيانات”. يتم تغيير ما يلزم تغييره ثم يتم إرسال الطلب.

الاستعلام عن مقطوعة الضمان الاجتماعي

تأتي مقطوعة الضمان الاجتماعي ضمن خدمات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وهو نقطة الوصل بين صارفي الزكاة والمواطن البسيط من خلال مؤسسات المملكة الرسمية لضمان عدم التلاعب وايضا وصول المبالغ النقدية لمستحقيها، حيث يتم استلام المبالغ ليتم توزيعها على المسجلين ضمن قاعدة البيانات بالوزارة، ليتم استلام رواتب الضمان الاجتماعي بشكل شهري، بينما يتم تحديد موعد خاص لصرف المساعدة المقطوعة بعد أن يتم مراجعة بيانات المستفيدين منها وحصر الأعداد والتحقق الجيد منها، وتحديد الميزانية العامة للصرف ومن ثم يتم تحديد الموعد المقرر لها، وكان الصرف بالعام الماضي في شهر رمضان بينما لم ترد أي أخبار عن موعد الصرف في العام الحالي 1442، ويتم الاستعلام عنها بالخطوات التالية: