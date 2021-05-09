بنك التسليف والادخار بالمملكة … قروض اجتماعية تبني مستقبل سنتكلم عن البنك هو بنك التسليف والادخار السعودي أو بنك التنمية الاجتماعية، تأسس البنك براس مال قدره خمسة مليون ريال سعودي، ووصل الآن إلى ست وأربعون مليار ريال سعودي، مركزه الرئيسي في مدينة الرياض، والهدف من أنشاؤه تقديم القروض الاجتماعية بدون فوائد لأصحاب الدخل المحدود، الذين يعانون من الصعوبات الاقتصادية، وأيضا المشاريع الصغيرة للمساعدة في التقدم في المشاريع، وتحقيق التكافل الاقتصادي بين المواطنين، والتيسير على المواطنين ذوات الدخل المحدود، ويقدم البنك أنواع من القروض الاجتماعية والانتاجية الحسنة، كما يقدم البنك بعض البرامج الخدمية غير المالية لدعم وتطوير المشاريع الصغيرة بالمملكة.



بنك التسليف والادخار بالمملكة … قروض اجتماعية تبني مستقبل

سنتكلم بشرح مبسط عن القروض التي يقدمها بنك التسليف والادخار بالمملكة:

القروض الاجتماعية يتيح البرنامج لإعطاء قروض ميسرة بدون فوائد تصل إلى ستون ألف ريال سعودي لمحدودي الدخل، لمساعدتهم على التغلب على الحياة الاقتصادية، وهناك أنواع من هذه القروض.

التمويل الاجتماعي من باب تحقيق التكافل الاجتماعي بالمملكة، يقوم البنك بتمويل المشاريع الشبابية، ويقدم لهم مجموعة من القروض وهى:

تمويل الأسرة. تمويل الزواج. تمويل الترميم. تمويل أهل. تمويل كنف.

وهناك برامج تمويلية اخرى يقدمها البنك للمشاريع الصغيرة الناشئة، فقام البنك بتأسيس المركز الوطني لرعاية المشاريع الصغيرة، ويقوم المركز بالدعم والمساعدة في تطوير قدراتهم وتحسين أوضاعهم من خلال عدة برامج وهى:

تمويل العمل الحر. تمويل المنشآت. منتجات القطاع الثالث.

الشروط العامة

المتقدم يجب أن يكون سعودي الجنسية. لا يتجاوز الدخل الشهر عن عشرة ألاف ريال. ألا يكون مدينا للبنك بقرض اخر. تسديد القرض في مدة لا تزيد عن سنتين بأقساط شهرية. أول قسط يدفع بعد شهرين من تاريخ الحصول على القرض. تقديم المستندات والضمانات والأوراق المطلوبة للحصول على القرض. لا يحق للعميل اخذ قرض ثاني إلا بعد ثلاث سنوات من القرض الأول.

بيان يوضح الظروف المادية لصاحب القرض وطلب الإعفاء عن سدادة. نسخة من بطاقة الهوية الوطنية. نسخة من التقارير الطبية الخاصة بصاحب القرض. البطاقة العائلية. أن يتراوح عمر المتقدم من خمس وعشرون سنة إلى خمس وخمسون سنة.

الدخول إلى صفحة البنك الإلكترونية والنقر على الخدمات. اختيار خدمة أخلاء الطرف وإدخال رقم الهوية وتاريخ الميلاد. في حالة متطابقة البيانات تظهر البيانات وظروف القروض والمعلومات عنها. في حالة عدم وجود قروض قائمة يسمح البنك بطباعة إخلاء طرف العميل برقم شهادة يسجل في النظام. يتم إدخال رقم الهوية ورقم شهادة الإخلاء للتحقق من صحة الشهادة.

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