عمان : وقفة احتجاجية قرب السفارة الاسرائيلية تطالب بطرد السفير .. بالفيديو

دوت الخليج :- نفذ عدد من الاردنيين وقفة احتجاجية عصر الاحد قرب السفارة الاسرائيلية في العاصمة عمان تطالب بطرد السفير الاسرائيلي . و طالب المحتجون الاحتلال بوقف الانتهاكات في المسجد الاقصى وحي الشيخ جراح. ورفع المحتجون أعلام فلسطين تضامنا مع الفلسطينيين.

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