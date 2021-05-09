صواريخ فلسطينية تستهدف عسقلان المحتلة
أطلقت المقاومة الفلسطينية مساء اليوم الأحد، رشقة صاروخية من قطاع غزة صوب مدينة عسقلان المحتلة.
وذكرت وكالة "شهاب" الفلسطينية للأنباء نقلا عن وسائل إعلام عبرية، أن القبة الحديدية حاولت اعتراض صاروخين في سماء شاطئ عسقلان.
وقال جيش الاحتلال:" متابعة لصافرات الإنذار، فالحديث عن إطلاق قذيفتيْن صاروخيتيْن من قطاع غزة نحو عسقلان حيث تم اعتراض أحدهما".
كم أفادت مصادر عبرية، بأن صفارات الإنذار انطلقت مساء اليوم، في عدد من مدن الاحتلال بمنطقة غلاف غزة.
الجدير ذكره أن المناطق الحدودية تشهد توتراً كبيراً بعد عودة الارباك الليلي والبالونات الحارقة التي تسبب بما يقارب من 40 حريقاً.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر صواريخ فلسطينية تستهدف عسقلان المحتلة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.