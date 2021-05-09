صواريخ فلسطينية تستهدف عسقلان المحتلة

صواريخ فلسطينية تستهدف عسقلان المحتلةأطلقت المقاومة الفلسطينية مساء اليوم الأحد، رشقة صاروخية من قطاع غزة صوب مدينة عسقلان المحتلة.

وذكرت وكالة "شهاب" الفلسطينية للأنباء نقلا عن وسائل إعلام عبرية، أن القبة الحديدية حاولت اعتراض صاروخين في سماء شاطئ عسقلان.

وقال جيش الاحتلال:" متابعة لصافرات الإنذار، فالحديث عن إطلاق قذيفتيْن صاروخيتيْن من قطاع غزة نحو عسقلان حيث تم اعتراض أحدهما".

كم أفادت مصادر عبرية، بأن صفارات الإنذار انطلقت مساء اليوم، في عدد من مدن الاحتلال بمنطقة غلاف غزة.

الجدير ذكره أن المناطق الحدودية تشهد توتراً كبيراً بعد عودة الارباك الليلي والبالونات الحارقة التي تسبب بما يقارب من 40 حريقاً.