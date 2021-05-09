سرقة 2.500 اختبار كورونا من مركز طبى فى ألمانيا

جدة - نرمين السيد - وذكرت الشرطة اليوم الأحد، بحسب "روسيا اليوم"، أن الخسائر المادية الناجمة عن سرقة الاختبارات تقدر بأكثر من 20 ألف يورو.
وأضافت أن من غير الواضح بعد ما إذا كان يمكن إعادة فتح المركز الواقع فى ساحة لركن السيارات تابعة لسوبرماركت غدا الاثنين.
وذكرت الشرطة أنه لا يوجد مخزون فى الوقت الراهن يمكن مواصلة العمل به فى المركز.
ومن المرجح أن الجانى أو الجناة كسروا أقفال الأبواب ليلة السبت قبل الماضى ونقلوا المواد المسروقة على متن عربة شحن.
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