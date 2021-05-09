إفريقية النواب تشيد بمباحثات مصر والكونغو حول سد النهضة

جدة - نرمين السيد - أكد رئيس لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب الدكتور شريف الجبلى أهمية القضايا التى ناقشها الرئيس عبدالفتاح السيسى مع رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية فيليكس تشيسيكيدى، خاصة فيما يتعلق بآخر تطورات قضية "سد النهضة".





وأشاد الجبلى، فى بيان صحفى، اليوم الأحد، بتأكيد الرئيس السيسى على تقدير مصر لجهود الرئيس الكونغولى والثقة فى قدرته للتعامل مع ملف "سد النهضة"، وحرص مصر على دعم تلك الجهود فى إطار المسار التفاوضى برعاية الكونغو الديمقراطية الرئيس الحالى للاتحاد الإفريقى، ومشاركة الشركاء الدوليين بهدف الوصول إلى اتفاق قانونى ملزم بشأن قواعد عملية الملء والتشغيل لسد النهضة، إضافة إلى تأكيد الرئيس السيسى على أن مصر لن تقبل المساس بأمنها المائى، وبالتالى ضرورة التوصل للاتفاق القانونى الملزم المنشود الذى يحافظ على حقوق مصر المائية، ويجنب المنطقة المزيد من التوتر وعدم الاستقرار.

وقال إن الرئيس السيسى عبر عن الرأى العام المصرى، بجميع اتجاهاته وانتماءاته السياسية والشعبية والحزبية بشأن رؤيته حول ملف "سد النهضة"، مؤكدا أن جميع المصريين يثقون فى إدارة الرئيس السيسى لملف "سد النهضة".

وأشاد الجبلى بتقدير الرئيس تشيسيكيدى وبلاده لعلاقاتها التاريخية الممتدة والمتميزة مع مصر، خاصةً فى ضوء الدور المحورى الذى تضطلع به مصر إقليميًا على صعيد صون السلم والأمن، مؤكدًا حرص الكونغو الديمقراطية على تطوير العلاقات فى مختلف المجالات، وتأكيد الرئيس تشيسيكيدى على حرصه خلال المرحلة الراهنة على تكثيف التنسيق بشأن هذه القضية الحساسة لمساعدة كافة الأطراف لتحقيق تقدم فى المفاوضات الثلاثية ذات الصلة، وإشادته بالجهد الكبير الذى تبذله مصر سعيًا للتوصل لاتفاق عادل ومتوازن حول سد النهضة يراعى مصالح الدول الثلاث.

وأضاف أن هذه التصريحات من رئيس دولة الكونغو الديمقراطية تؤكد أن هناك اهتمامًا من مصر والكونغو حول ملف "سد النهضة"، مطالبًا من الجانب الإثيوبى الاستجابة للرؤية المصرية الواضحة بشأن هذه الأزمة.