بعد اغتيال الوزنى.. متظاهرون غاضبون فى العراق يضرمون النار بقنصلية إيران

جدة - نرمين السيد - وجاء ذلك بعد مقتل الناشط العراقى إيهاب الوزنى، وهتف المشيعون صباح اليوم الأحد، ضد إيران وميليشياتها فى العراق مرددين "إيران برة برة.. كربلاء تبقى حرة.. وتشرينية تشرينية ضد إيران الجمهورية"،

وأضافت القناة أن متظاهرين آخرين أضرموا النار فى مبنى القنصلية المحاصرة، معتبرين أن "أذرع إيران" فى العراق، وراء اغتيال الناشط البارز إيهاب الوزنى.

كما أوضح أن قوات مكافحة الشغب حاولت تفريق المحتجين أمام القنصلية الإيرانية بعدما أقدم المحتجون على حرق كرفانات الحماية خارج القنصلية الإيرانية.

جاء هذا الغضب متزامناً مع تنديد دولى لمقتل الناشط العراقى إيهاب الوزنى رئيس تنسيقية الاحتجاجات فى كربلاء جنوب بغداد بهجوم مسلح فى وقت مبكر من الأحد، ما سبب صدمة بين مؤيدى ما يعرف باسم "ثورة تشرين" الذين احتشدوا وساروا فى شوارع المدينة للمطالبة بوقف إراقة الدماء.

فقد أكد السفير البريطانى فى بغداد، ستيفن هيكى، اليوم الأحد، فى مداخلة خاصة مع "العربية- الحدث"، بعدما أدان بشدة عملية الاغتيال، على ضرورة محاسبة المتورطين بقتل الناشطين والصحافيين.