الأردن: تقليص ساعات الحظر الليلى اعتبارا من أول أيام العيد

جدة - نرمين السيد - أصدرت الحكومة الأردنية برئاسة الوزراء الأردنى الدكتور بشر الخصاونة قرارا بتقليص ساعات الحظر الليلى اعتبارا من أول أيام عيد الفطر السعيد، لتصبح للأفراد اعتبارا من الساعة الحادية عشرة مساء حتى الساعة السادسة صباحا لجميع أيام الأسبوع، وللمنشآت اعتبارا من الساعة العاشرة ليلا حتى الساعة السادسة صباحا فى جميع أيام الأسبوع باستثناء المنشآت التى يقرر رئيس الوزراء أن طبيعة عملها خلاف ذلك.





وأكدت الحكومة فى بيان، أوردته وكالة أنباء الأردن (بترا) اليوم الأحد، أن هذا القرار يأتى فى إطار الإجراءات التخفيفية والتدريجية الآمنة التى تتخذها الحكومة وفقا للوضع الوبائى، وصولا إلى الهدف الاستراتيجى بالوصول إلى صيف آمن تكون فيه معظم القطاعات والعجلة الاقتصادية عادت إلى طبيعتها بشكل كامل، من خلال تطبيق البروتوكولات الصحية، لافتا إلى أن الرهان يبقى على التزام المواطن والمنشآت بإجراءات السلامة العامة. وأشارت إلى مضيها قدما فى الموازنة بين الحفاظ على صحة المواطن واستدامة النشاطات الاقتصادية واتخاذ إجراءات تخفيفية وفقا لتطورات الوضع الوبائى. وقالت إن وصولنا للصيف الأمن يعنى فتح معظم القطاعات مطلع يوليو المقبل وأيضا العودة إلى التعليم "الوجاهى" فى المدارس والجامعات فى شهر سبتمبر المقبل، بالتزامن مع وصول حملة التطعيم إلى مراحل متقدمة للأفراد والعاملين فى القطاعات والمنشآت المختلفة وكلها مطاعيم آمنة ومعترف بها ومسجلة لدى المؤسسات الصحية الأردنية والعالمية.

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