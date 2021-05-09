الأردن يبلغ القائم بأعمال السفارة الإسرائيلية احتجاجه على الانتهاكات بالقدس

جدة - نرمين السيد - استدعت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، اليوم الأحد، القائم بأعمال السفارة الإسرائيلية فى عمان، للتأكيد على احتجاج الحكومة وإدانتها للانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة ضد المسجد الأقصى المبارك الحرم القدسى الشريف، والاعتداءات الأخيرة على الحرم والمصلين، والاعتداءات على المقدسيين خصوصًا فى حى الشيخ جراح فى القدس الشرقية المحتلة.





وأكد أمين عام الوزارة السفير يوسف البطاينة للقائم بالأعمال الإسرائيلى حسبما أفادت وكالة أنباء الأردن (بترا)، أن الممارسات الإسرائيلية الأخيرة ضد المسجد الأقصى المبارك تمثل انتهاكًا للقانون الدولى وللوضع القائم التاريخى والقانونى ويتوجب وقفها فورًا، وحذره من مغبة استمرار الانتهاكات والاستفزازات والتصعيد.

وأكد البطاينة أن ما قامت به الشرطة الإسرائيلية تصرفات استفزازية مرفوضة ومدانة، كما أكد ضرورة احترام حرمة المسجد الأقصى المبارك الحرم القدسى الشريف وحرية المصلين وعدم التعرض لهم.

وأوضح أن المسجد الأقصى المبارك بكامل مساحته البالغة 144 دونما هو مسجد خالص للمسلمين تشرف عليه بشكل حصرى إدارة أوقاف القدس والمسجد الأقصى المبارك الأردنية، وأن الانتهاكات الإسرائيلية ضد الحرم الشريف تمثل استفزازًا صارخًا لمشاعر المسلمين فى العالم أجمع.

وطالب البطاينة القائم بالأعمال بنقل رسالة إلى السلطات الإسرائيلية بضرورة التقيد بالتزاماتها كقوة قائمة بالاحتلال فى القدس الشرقية بموجب القانون الدولى ووقف الانتهاكات والاعتداءات على المسجد الأقصى وعلى المقدسيين، وكذلك وقف إجراءات تهجير أهالى حى الشيخ جراح من منازلهم التى يملكونها، حيث أنهم يعاملون معاملة السكان المحميين بموجب القانون الدولى والقانون الدولى الإنسانى، وبالتالى لا يحق للسلطات الإسرائيلية تهجيرهم قسريًا من منازلهم، وأن تهجيرهم يعد انتهاكًا للقانون الدولى.

وأكد بطلان سريان قرارات المحاكم الإسرائيلية على القدس الشرقية المحتلة استنادًا للقانون الدولى الإنسانى، وطالب السلطات الإسرائيلية باحترام أحكام القانون الدولى حول هذه القضية، واحترام حق الأهالى فى منازلهم، والتى سكنوها بعد توقيع اتفاقيات بين الحكومة الأردنية وأرباب العائلات فى عام 1956، وهو حق مستمر وسارى المفعول فى ظل وقوع سلطة الاحتلال، واحترام وضعية هذه الأملاك وحق الأهالى بها وعدم المساس بها، وأن هذه الحقوق للعائلات فى الأملاك ما زالت قائمة.