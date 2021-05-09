إصابة 7 فلسطينيين بعد تجدد المواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلى

جدة - نرمين السيد - وفى وقت سابق مساء اليوم الأحد، نددت الخارجية الأردنية، بالاعتداءات الإسرائيلية على الأقصى والمصلين والمقدسيين خصوصاً فى حى الشيخ جراح.
واستدعت الخارجية الأردنية القائم بأعمال السفارة الإسرائيلية فى عمّان احتجاجا على الانتهاكات ضد المسجد الأقصى.
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