إخماد حريق فى بئر نفط شمالى العراق

جدة - نرمين السيد - وأشار بيان لوزارة النفط إلى أن "الجهد المتميز للعاملين أسفر عن السيطرة على حريق البئر 183، رغم تعقيدات وخطورة معالجة هذه الحوادث نظرا للضغوطات العالية التى تتميز بها، والتمكن من السيطرة عليه فى غضون 4 أيام فقط".

وأشار، إلى أن الفرق الفنية "تمكنت فى وقت سابق من السيطرة وإطفاء حريق نشب فى البئر 177 فى الحقل المذكور".

وأكد البيان، على أن "العمليات الإرهابية الجبانة التى تستهدف الحقول النفطية لن توقف الجهد الوطنى فى العمل على إدامة الإنتاج والتصدير والحفاظ على الثروة الوطنية".

وتعرض حقل "باى حسن" فى محافظة كركوك الأسبوع الماضى، لهجوم تخريبى أسفر عن تفجير بئرين نفطيين، أسفر عن سقوط قتلى وجرحى من القوات الأمنية وشرطة حماية حقول الطاقة.