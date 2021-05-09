عاجل.. مجلس الأمن الدولى يناقش التطورات فى القدس المحتلة غدا

جدة - نرمين السيد - وتقدمت تونس العضو بمجلس الأمن الدولى، فى وقت سابق اليوم الأحد، بطلب لعقد جلسة لمجلس الأمن الدولى يوم غد الاثنين، لتناول "التصعيد الخطير والممارسات العدوانية لسلطات الاحتلال فى الأراضى الفلسطينية المحتلة وخاصة فى القدس وانتهاكاتها لحرمة المسجد الأقصى".

وبحسب وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، جاءت هذه الخطوة بالتنسيق مع الجانب الفلسطينى، وبدعم من الصين، الرئيس الحالى للمجلس، والنرويج وإيرلندا وفيتنام وسانت فانسنت وجرينادين والنيجر، حسبما نقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية.

وتهدف الجلسة، لبحث اعتداءات سلطات الاحتلال الإسرائيلى على الفلسطينيين وإصرارها على سياساتها التوسعية من مخطّطات استيطانية وهدم وانتزاع للبيوت وتهجير للعائلات الفلسطينية وقضم للأراضى وطمس للهوية التاريخية والحضارية للمدينة المقدّسة.