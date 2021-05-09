الأوقاف الإسلامية بالقدس تدعو المواطنين إلى مواصلة الاعتكاف بالأقصى

جدة - نرمين السيد - دعت ‏دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس المحتلة المواطنين إلى الاستمرار فى الاعتكاف داخل المسجد الأقصى المبارك.



جدة - نرمين السيد - دعت ‏دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس المحتلة المواطنين إلى الاستمرار فى الاعتكاف داخل المسجد الأقصى المبارك. ‏وطالبت "الأوقاف"، فى بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) اليوم الأحد، المواطنين بالاعتكاف داخل المسجد لنيل الثواب وتحقيق أجر المرابطة فيه.

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