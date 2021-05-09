عاجل.. 7 قتلى فى إطلاق نار خلال حفل فى ولاية كولورادو الأمريكية

جدة - نرمين السيد - وفى مارس الماضى، استيقظ سكان ولاية كولورادو الأمريكية، على وطأة الصدمة المروعة ومشاهد مرعبة، بعد إطلاق نار جماعى فى متجر بمدينة بولدر، خلّف 10 قتلى أحدهم شرطى، كان أول من وصل إلى موقع الحادث.

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