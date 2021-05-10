قرض سريع 50 ألف ريال بدون تحويل راتب وبدون كفيل باقساط ميسرة واجراءات سهلة

قرض سريع 50 ألف ريال بدون تحويل راتب ، من منا لا يمر بضغوط الحياة، و يمر عليه أيام مليئة بالمشاكل المادية والصحية والنفسية التي تجعلة في أشد الضيق، لذلك سرعان ما يجدون الاشخاص حلول لتلك المشاكل، أو يد العون، لذلك سوف أقدم لكم بعض الحلول الممكنة مثل قرض 50 الف ريال، الذي قد يجعلك تغير حياتك ويساعدك في مشكلتك بدون ضغوط.

قرض 50 الف ريال بدون تحويل راتب

لا يتوفر الكثير من الشركات التي تقدم هذه الخدمة، لذلك يوجد عدد محدد الذي يقدم تلك الخدمة، ولكي تحصل على القرض، لابد أن تعرف الشروط التي يمكننا الحصول على خدمة هذا القرض، وهي:

تختلف الشروط من شركة لأخرى، ولكن سوف نوضح الأساسيات.

لابد أن يكون لديك عمل لا يقل عن 3 أشهر في القطاع العام، أما الخاص 6 أشهر.

أما للجهات العسكرية، فيجب أن يكون ملازم، قضي من الخدمة سنتين.

الحد الأدنى للرواتب 2000 ريال في الشهر.

ألا يقل عمر العميل عن 21 عام.

وألا يزيد عن 60 عام بعد التقاعد.

لابد من اعتماد الشركة على الطلب.

مميزات التي تتوفر في القرض الشخصي

بعد ما قد ذكرنا الشروط التي يجب توافرها، لكي تستطيع أن تكون تحصل على قرض 50 الف ريال، كما يمكنم الحصول على قرض 60 الف ريال بدون تحويل راتب من اكسترا بسهولة ، هنا سوف أوضح المميزات التي جعلت هذه الخدمة مميزة، ومن هذه المميزات:

تقوم هذه الخدمات على أسس دينية شرعية، فهو خدمات إسلامية.

تستطيع أن تحصل على قرض بكل سهولة حتى يصل إلى 50 ألف ريال.

تستطيع سداد التمويل أكثر من عامين.

سهولة الإجراءات والشروط.

طريقة الحصول على القرض الشخصي

هنا سوف أوضح لك الطريقة التي يمكنك من خلالها الحصول على القرض، والمستندات المطلوبة: