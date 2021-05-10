قرض للشباب يبدأ من 18.000 ويصل 60.000 ريال وبأطول فترة سداد

يقدم بنك التنمية الاجتماعية تمويل شخصي للشباب بمبلغ يصلب إلي 60 ألف ريال سعودي ويبدأ من 18 ألف ريال سعودي، فقدد يتخصص هذا التمويل للزواج وهوا يسمي تمويل الزواج، فقد يهدف بنك التنمية الاجتماعية إلي مساعدة الشباب في بناء حياتهم الجديدة وتيسير أمورهم، ويتوفر هذا التمويل لجميع المواطنين السعودين ويتميز هذا التمويل انه مخاضع لأحكام الشريعة الإسلامية كما انه يصل بفترة سداد حتي خمس سنوات، فقد يتوافر الكثير من التمويلات الخاصة للشباب داخل أراضي المملكة ومن ضمنهم تمويل بدون وظيفة لشباب وتسديد أول قسط من القرض بعد عام، وسوف نوضح من خلال الفترة التالية الشروط الواجب توافرها للحصول علي التمويل الشخصي

التمويل المقدم للشباب من بنك التسليف والادخار

يقدم بنك التنمية الاجتماعية الكثير من التمويلات الشخصية المختلفة والهامة التي يتم البحث عليها دائما، حيث يقدم بنك التنمية الاجتماعية تمويلات بمبالغ مختلفة وتتناسب مع جميع المواطنين الراغبين فيي الحصول علي التمويل الشخصي، فقد يعرف بنك التنمية الاجتماعية ببنك التسليف والادخار وذلك لان البنك يسعى دائما إلي إعطاء المساعدات للمواطنين وذلك علي شكل مبالغ تمويلية، فقد يميز التمويلات المقدمة من خلالة أنها تمويلات إسلامية، حيث أنها تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، ويصل فترة سداد التمويل الشخصي المقدم من خلالها إلي خمس سنوات من بعد الحصول علي التمويل.

التمويل الشخصي من بنك التسليف والادخار محدد لجميع المواطنين الحاملين الجنسية السعودية. عند التقديم علي التمويل الشخصي من بنك التسليف والادخار فقد حدد البنك انه لا بد من أن يتعدى عمر العميل المتقدم عن 70 عام وذلك من اجل أن يتم الحصول عللي التمويل الشخصي. من ضمن الشروط التي وضعها بنك التسليف والادخار لكي يتم الموافقة علي طلب التمويل انه لا بد من توافر راتب شهري للعميل المتقدم لا يقل عن 12.500 ريال سعودي. من اهم الشروط اللازم توافرها عند التقديم علي التمويل الشخصي ان يتم تقديم وثيقة الزواج وان لا يمر علي عقد الزواج اكثر من عامين وذلك من اجل الحصول علي المبلغ التمويلي المتوفر لجميع المواطنين السعودين.

شروط التمويل الشخصي المقدم من بنك التسليف والادخار