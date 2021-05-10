شراء الأراضي من الراجحي بكل سهوله ومعرفه المميزات والشروط المطلوبة

شراء الأراضي من الراجحي من اهم الاستثمار الذي اعلن عنه مصرف الراجحي علي صفحته الرسمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي بالمملكة وكيفيه الحصول عليه، كما اعلن المصرف أيضا علي صفحته الشخصية علي تمويل الرهن العقاري من مصرف الراجحي ومعرفه اهم مميزاته والحصول عليه الكترونيا وعن التمويل العقاري مصرف الراجحي بدون رسوم إدارية وبدون رسوم تقييم، والآن سوف نقوم بتوضيح المميزات والشروط الخاصة للتمويل بالتفصيل من خلال المقالة الأتية.

مميزات شراء الأراضي من الراجحي

اعلن المصرف عن المزايا الرائعة للتمويل والتي تتوضح في النقاط الأتية:

شروط الأرض التي لا تقل عن 200 متر ويكون لها سند ملكيه خاص.

التمويل المتضامن الذي يمكن الحصول علي تمويل مشترك في قطعه ارض مع أقاربك مثل الزوج أو الأم أو الأب أو الأخت أو الأخ.

التمويل متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية وضوابطها والتي وافقت عليه الشريعة مع منتجات اخرى.

الادخار طويل الأجل والذي يترتب عليه طول المدة الزمنية والتي تعود علي المواطن بالاستثمار بدلا من الإيجار.

شروط تمويل شراء قطعه ارض

كما اعلن المصرف عن الشروط التي يجب توافرها في المواطن وقطعه الأرض المراد شراءها، والآن سوف نقوم بتوضيح الشروط اللازمة في المواطن والمتضامن وهي كالاتي:

يجب أن يكون المواطن سعودي الجنسية ولا يقل عمره عن 18 عام.

لا تقل مده خدمته في مجال العمل عن 6 شهور.

حد ادني الراتب يكون 3500 ريال شهريا.

يجب أن يكون المتضامن سعودي الجنسية ولا يقل عمره عن 21 عام.

لا تقل مده عمله عن 6 شهور وحد ادني الراتب له أيضا 3500 ريال.

تشترط صله قرابه من الدرجة الأولي.

لا يشترط تحويل الراتب للمصرف.

فتح حساب لدي المصرف.

تحويل الراتب إلي المصرف بخطاب معتمد.

تعبئه نموذج التمويل وتسليم الأوراق المطلوبة.

توقيع العقد يكون عند الموافقة النهائية.

شروط شراء قطعه الأرض

اعلن المصرف عن الشروط التي يجب توافرها في قطعه الأرض وهي كالاتي:

لا تقل مساحه الأرض عن 200 متر.

يجب أن تكون للأرض ملكيه خاصه مستقله.

كيفيه شراء ارض من الراجحي

اعلن مصرف الراجحي عن كيفيه الحصول علي التمويل وهي عن طريق زياره احد فروع الراجحي الموجودة بالمملكة وطلب المنتج منه أو عن طريق الاتصال علي الرقم 8001241222 للاستعلام وتقديم الطلب أيضا.