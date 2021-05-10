العاهل السعودى يصدر أمرا ملكيا بتعيين أول محافظ لزكاة والضريبة والجمارك

جدة - نرمين السيد - وحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، أن الملك سلمان أصدر أمرا ملكيا بتعیین سھیل بن محمد بن عبدالعزیز أبانمى محافظا لھیئة الزكاة والضریبة والجمارك بمرتبة وزیر، مؤكدة أن أمر جاء بعد الإطلاع على النظام الأساسى للحكم، ونظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفى المرتبة الممتازة، وتنظیم ھیئة الزكاة والضریبة والجمارك.

وكان مجلس الوزراء السعودى، قد وافق فى اجتماعه على دمج الهيئة العامة للزكاة والدخل والهيئة العامة للجمارك، فى هيئة واحدة باسم (هيئة الزكاة والضريبة والجمارك)، وأقر تنظيمها.