الخدمات الطلابية بالكويت عبر stdservice moe edu kw المربع الالكتروني 2021

المربع الالكتروني ٢٠٢١ يوفر الخدمات الطلابية عبر الرابط الإلكتروني stdservice moe edu kw الآن، كما سيوفر الموقع الإلكتروني من وزارة التربية الكويتية نتائج الثانوية العامة بعد نهاية الاختبارات علي الفور، والتي ستنطلق بنهاية الشهر الجاري، ويمكنكم الآن بكل سهولة الحصول علي خدمات الطالب من خلال الوزارة عن طريق بوابة الكويت التعليمية الإلكترونية التي نوفرها لكم مع الخطوات.

الخدمات الطلابية 2021 المربع الالكتروني

عملت وزارة التربية في الكويت دوماً علي توفير كافة الاحتياجات للطلاب، وقد استطاعت توفير نتائج الطلاب في الكويت خلال الأعوام الماضية بطرق مميزة، وتم إطلاق هذه الخدمة حرصاً علي عدم حدوث غش، وتوفر إخطار بأعمال الطالب في المرحلة الثانوية، والحصول علي أرقام الجلوس، ويمكنكم استخدام الخدمة الطلابية وفق الخطوات الآتية:

يقوم المستخدم بالدخول إلي رابط وزارة التربية، رابط الخدمات.

يتم بعدها تحديد الوجهة الخاصة بك، يمكنك الدخول لمعرفة المهام.

أو يمكنك الدخول للحصول علي رقم الجلوس عند توفيره.

كما يوفر الرابط خدمة للإداريين، لتسهيل عملية الاختبارات.

يقوم الطالب عند دخوله علي بوابة الخدمات الإلكترونية من وزارة التربية، ليتمكن من معرفة علي المهام والأعمال للمرحلة الثانوية، بكتابة الرقم المدني الخاص به، وكذلك كتابة الرقم المسلسل للبطاقة المدنية وهو موجود خلفها.

رابط المربع الالكتروني للنتائج

يمكنكم الاستعلام بكل سهولة عن الدرجات الخاصة بكم، والتعرف علي المدارس التي رفعت النتائج وفق الخطوات الآتية:

يقوم المستخدم بالدخول للرابط التالي، رابط النتائج بالكويت.

يقوم المستخدم بكتابة الرقم المدني للحصول علي النتيجة.

الضغط علي كلمة بحث، وبعدها تظهر لكم الدرجات.

أو استخدام موقع طالب للنتائج، والحصول علي الدرجات.

تستطيعون من خلال الخطوات السابقة الاستعلام عن نتائج الثانوية العامة في الكويت من خلال وزارة التربية الكويتية، والتعرف علي المدارس التي رفعت النتائج بكل سهولة، لكن حالياً عليكم استخدام رابط الخدمات الطلابية المرفق أعلاه قبل الاختبارات.