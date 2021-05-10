“طاقات بوابة دخول وظائف العسكرية” شروط الكلية العسكرية للرجال 1442 في البوابة الوطنية للعمل، يتم وضع الشروط العسكرية للرجال لعام 1442 للتقدم بالاشتراك في القوات العسكرية في المملكة العربية السعودية، للمواطنين الذين يريدون أن يخدموا الوطن عن طريق الوظائف التي تعتبر من أهم الوظائف في المملكة، وينبغي على المتقدمين للوظائف التي يُعلن عنها باستمرار أن يكونوا مستوفين لجميع الشروط اللازمة، حتى يكونوا على المستوى التعليمي والأخلاقي والوطني الذي يجعلهم يدافعون عن الأهل والوطن.

طاقات والشروط العسكرية للرجال 1442

في الماضي كانت الذكور فقط هي التي يحق لها أن تقوم بالتقدم بالاشتراك في الوظائف العسكرية، ولكن التطورات التي تشهدها المملكة العربية السعودية في جميع المجالات، ورؤية المملكة تجاه أهمية دور المرأة في العمل العام بالمملكة، قامت المملكة بفتح باب التقدم طاقات TAQAT في بعض الوظائف العسكرية للنساء التي تتفق مع طبيعتهم وذلك بالتنسيق مع منصة أبشر الحكومية.

ويتم استغلال إمكانياتهم ومهاراتهم الوظيفية لخدمة القطاع العسكري في المملكة العربية السعودية، وهذا الأمر الذي جعل الكثير من الأشخاص يتساءلون عن الشروط العسكرية للرجال، حيث تختلف الشروط في الرجال عن النساء ولكنها تتفق في معظم الشروط العامة، كالمؤهلات العلمية، والإقامة في المملكة، الجنسية، الحصول على درجات علمية مناسبة، ولكنها تختلف غالبًا في القطاع التي يريد الرجل أو المرأة الاشتراك فيه.

شروط التقديم في بوابة الوظائف العسكرية طاقات 1442

قامت وزارة الدفاع في المملكة العربية السعودية بالإعلان عن الشروط اللازمة حتى يتم الالتحاق بالوظائف العسكرية المتنوعة من خلال بوابة الدخول الموحد طاقات وهي كالآتي:

يجب أن يكون المتقدم حاصل على الجنسية السعودية.

يجب أن يكون الشخص نشأ في المملكة، ويستثنى من هذا الشرط من نشأ مع والده في خلال خدمته للدولة خارج البلاد.

ينبغي أن يكون الشخص حسن السير والسلوك.

يجب ألا يكون حكم عليه سابقًا بالإدانة في أي جريمة مخلة بالشرف والأمانة، ويستثنى من ذلك من رد إليه اعتباره.

ينبغي أن يكون المتقدم لائق من الناحية الطبية.

لا يقل عمر المتقدم عن 20 عام أثناء وقت التقديم.

لا يكون عمر المتقدم أكبر من 30 عام خلال التقديم.

لا يكون المتقدم يعمل في أي هيئة حكومية.

يجب أن يكون الشخص المتقدم لديه مؤهلات فنية حتى يتم الالتحاق بمعهد الوظائف الفنية، وفق الذي تبينه اللائحة التنفيذية.

أقل شهادة يحصل عليها المتقدم هي الثانوية العامة.

الشخص الذي يرغب في التقدم إلى الوظائف الفنية يجب أن يكون حاصل على دورات المهنية من أحد المعاهد أو الكليات الحكومية بالمملكة.