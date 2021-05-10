قرض المتقاعدين بنك الراجحي 1442 في 30 دقيقة وطريقة التقديم إلكترونياََ

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قرض المتقاعدين بنك الراجحي 1442 تساعد حاسبة الراجحي العملاء في تخطيط احتياجاتهم المالية من خلال أدوات متعددة عبر الإنترنت، حيث يمكن لهذه الأداة تحديد قيمة تمويل الراجحي بسهولة، خاصةً للتمويل الشخصي من بنك الراجحي أو تمويل السيارات أو التمويل العقاري أو تمويل المشاريع الصغيرة أو قرض الراجحي للمتقاعدين ، تتضمن هذه الحاسبة العديد من المزايا ويمكن توضيحها أدناه :
- تمويل يصل إلى 15 ضعف الراتب الشهري.
- يستغرق الحصول على التمويل فقط في غضون 30 دقيقة.
- إمكانية إعادة التمويل على المدى القصير.
طريقة تقديم علي قرض المتقاعدين من بنك الراجحي و الأوراق المطلوبة
- املأ النموذج الخاص بطلب التمويل الشخصي.
- نسخة من الهوية الوطنية.
- شهادات التقاعد المقدمة من هيئات التقاعد العامة لموظفي القطاع، وكذلك التأمينات الاجتماعية لموظفي القطاع الخاص.
- يشترط راتب شهري لا يقل عن 1،900 ريال حتى يحق لك الحصول على التمويل
- كما يتطلب أن يكون المتقاعدون مؤهلين تأهيلاً كاملاً.
- رسوم السداد المسبق لمدة 3 أشهر
- الحد الأقصى لفترة السداد المالي 60 شهرًا.
- يجب تحويل راتب العميل قبل تقديم الطلب.
- لا يكون هناك رسوم للتكافل.
- معدل الفائدة السنوي 8.72٪.
- رسوم التحويل لتداول الأسهم 70 ريال سعودي
- 500 ريال سعودي مقابل رسوم إدارية.
- دفع أقساط 900 ريال شهريًا.
من هنا وبعد الاطلاع على كافة المعلومات الخاصة بقروض التقاعد المقدمة من مصرف الراجحي حتى نهاية هذا المقال نأمل أن تكون قد استفدت من هذه المقالة ومن الفوائد المتوقعة منها
الوسوم
قرض المتقاعدين بنك الراجحي 1442 تساعد حاسبة الراجحي العملاء في تخطيط احتياجاتهم المالية من خلال أدوات متعددة عبر الإنترنت، حيث يمكن لهذه الأداة تحديد قيمة تمويل الراجحي بسهولة، خاصةً للتمويل الشخصي من بنك الراجحي أو تمويل السيارات أو التمويل العقاري أو تمويل المشاريع الصغيرة أو قرض الراجحي للمتقاعدين ، تتضمن هذه الحاسبة العديد من المزايا ويمكن توضيحها أدناه :
- تمويل يصل إلى 15 ضعف الراتب الشهري.
- يستغرق الحصول على التمويل فقط في غضون 30 دقيقة.
- إمكانية إعادة التمويل على المدى القصير.
طريقة تقديم علي قرض المتقاعدين من بنك الراجحي و الأوراق المطلوبة
- املأ النموذج الخاص بطلب التمويل الشخصي.
- نسخة من الهوية الوطنية.
- شهادات التقاعد المقدمة من هيئات التقاعد العامة لموظفي القطاع، وكذلك التأمينات الاجتماعية لموظفي القطاع الخاص.
- يشترط راتب شهري لا يقل عن 1،900 ريال حتى يحق لك الحصول على التمويل
- كما يتطلب أن يكون المتقاعدون مؤهلين تأهيلاً كاملاً.
- رسوم السداد المسبق لمدة 3 أشهر
- الحد الأقصى لفترة السداد المالي 60 شهرًا.
- يجب تحويل راتب العميل قبل تقديم الطلب.
- لا يكون هناك رسوم للتكافل.
- معدل الفائدة السنوي 8.72٪.
- رسوم التحويل لتداول الأسهم 70 ريال سعودي
- 500 ريال سعودي مقابل رسوم إدارية.
- دفع أقساط 900 ريال شهريًا.
من هنا وبعد الاطلاع على كافة المعلومات الخاصة بقروض التقاعد المقدمة من مصرف الراجحي حتى نهاية هذا المقال نأمل أن تكون قد استفدت من هذه المقالة ومن الفوائد المتوقعة منها
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