تصوير الحلقة الأخيرة من "الاختيار 2" في ميدان التحرير

عمل دؤوب وجهد كبير، شهده ميدان التحرير بوسط العاصمة المصرية القاهرة، مساء الأحد، لتصوير مشاهد الحلقة الأخيرة من مُسلسل "الاختيار 2" للنجمين كريم عبد العزيز وأحمد مكي، حيث يواصل فريق العمل لفت أنظار الجمهور في مشاهد تنبض بالواقعية يترقبها عيون الملايين في الوطن العربي.
كواليس التصوير
وفي هذا الإطار، كشف مصدر أمني في تصريحات خاصة لـموقع "دوت الخليج"، تفاصيل عملية تصوير مشاهد الحلقة الأخيرة التي شهدت حضورًا أمنيا مكثفًا وعناصر من مختلف التشكيلات الأمنية للتأمين.
وقال المصدر الأمني، إنه يتم تمثيل جميع فئات المجتمع المصري في عملية تصوير مشاهد الحلقة الأخيرة للتأكيد على وحدة المجتمع وتكاتفه.
ويحضر وسط ميدان التحرير مجموعة من شيوخ الأزهر والأوقاف، وقساوسة الكنيسة، فضلًا عن شخصيات يرتدون زي أهل الصعيد وأهل سيناء، يتراصون جنبًا إلى جنب مع الأطباء الذين يرتدون "البالطو" الأبيض، في صورة تؤكد تلاحم الشعب المصري.
كما تواجد في ميدان التحرير، عشرات الأطفال ممن يرتدون الزي الأبيض، حيث يشاركون في مشاهد الحلقة الأخيرة من المسلسل، وهي رسالة واضحة على نبذ التطرف والإرهاب والدعوة إلى السلام، ولتوثيق أحداث ومعانٍ هامة في تاريخ مصر في سياق درامي.
ويتم تصوير المشاهد الخاصة بالحلقة الأخيرة مع إضاءة المسلة الفرعونية في وسط ميدان التحرير، وتوفير إضاءات مشابهة للتي شهدها عرض المومياوات الفرعونية بالميدان قبل عدة أسابيع، فضلًا عن استخدام "الدرونز " في عملية التصوير من أعلى.
وأكد المصدر الأمني، أن العمل يتم بدعم قوي من وزارة الداخلية التي وفرت كل الإمكانيات المُمكنة، لافتًا إلى أن عملية التصوير تستمر حتى الساعة الخامسة من صباح الاثنين.
مسلسل "الاختيار 2" تأليف هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، وبطولة كريم عبد العزيز، وأحمد مكي. والمسلسل هو الجزء الثاني من "الاختيار" الذي عُرض في عام ٢٠٢٠، وقام ببطولته أمير كرارة، ويحكي بطولات رجال الجيش والشرطة في مواجهة عناصر الإرهاب.
يذكر أن وزارة الداخلية المصرية أصدرت بيانًا قبل ساعات بشأن إغلاق ميدان التحرير، وعمل تحويلات مرورية لمواجهة أي كثافات مرورية متوقعة خلال فترة الغلق التي بدأت الـ8 مساء الأحد حتى الاثنين الـ5 صباحًا، بغرض تنفيذ بعض الأعمال داخل الميدان.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تصوير الحلقة الأخيرة من "الاختيار 2" في ميدان التحرير على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع سكاي نيوز عربية وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.