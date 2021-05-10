مصرع 28 شخصا وفقدان 7 آخرين بغرق قارب فى النيجر

جدة - نرمين السيد - وقال مالام أحمد إنجا المدير العام لوكالة إدارة الطوارئ فى النيجر (NSEMA) اليوم الأحد، إنه تم إنقاذ 65 شخصا، ولا يزال سبعة ركاب فى عداد المفقودين.
وأشار إنجا إلى أن الغواصين انتشلوا 15 جثة يوم السبت بينما تم انتشال 13 أخرى يوم الأحد خلال جهد مشترك للوكالة والغواصين المحليين.
وأضاف أن بين الـ65 راكبا الذين تم إنقاذهم رجالا ونساء وأطفالا، وأن ركاب القوارب كانوا عائدين من سوق محلى فى زومبا بمقاطعة شيرورو.
وذكر أن القارب انقلب بسبب عاصفة شديدة، وكشف أيضا عن أن بعض الضحايا هم من النازحين داخليا العائدين إلى مخيم زومبا بعد أن خرجوا لشراء مواد غذائية.
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