رابط إعفاء بنك التسليف وطريقة الحصول على إعفاء من سداد باقي الأقساط

إعفاء بنك التسليف، نظراً لمجهودات وزارة المالية مع وزارة العمل من أجل مساعدة المواطنين في المملكة العربية السعودية على حل الأزمات الاقتصادية التي إصابتهم بسبب فيروس كورونا المستجد، قام عدد كبير من البنوك بتقديم خدمات عديدة ومختلفة للمواطنين، من أشهرهم خدمة بنك التسليف، حيث قام البنك بتقديم خدمة إعفاء للمواطنين من سداد قيمة القرض الذي تم الحصول عليه من البنك.

إعفاء بنك التسليف

إعفاء عدد من المقترضين من سداد قيمة قروض بنك التسليف، نظراً لتدهور الأوضاع المعيشية في الفترة الأخيرة ونظراً لجميع المشكلات الاقتصادية التي ضربت البلاد في الآونة السابقة، قام الملك محمد بن سلمان بإصدار عدد من القرارات التي تساعد المواطنين على تخطي الأزمات، وانطلاقاً من ذلك قام بنك التسليف المعروف ببنك التنمية الاجتماعية بتقديم خدمة إعفاء من دفع بقية قروض كل شخص لمدة عام كامل، وذلك من أجل تسهيل الحياة على المواطنين ومساعدتهم في تخطي الأزمة.

قامت الحكومة في المملكة العربية السعودية بإصدار قرار رسمي بتطبيق طلب الإعفاء من القروض خلال الساعات المقبلة، وكل هذه الجهود فقط من أجل مساعدة المواطنين على تسديد ديونهم المرتبطة ببنك التسليف، هذا القرار الذي أسعد عدد كبير من العملاء الذين كان من الصعب عليهم سداد دفعات القرض لبنك التسليف.

رقم هوية العميل.

رقم عقد العميل بالبنك.

تاريخ ورقم ومصدر الحفيظة.

كتابة اسم المقترض كامل ونوعه ورقم الهاتف الخاص به.

كتابة شركاء العميل في القرض.

بنود طلب الإعفاء للمواطن من بنك التسليف