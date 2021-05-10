SA ارامكو: أسعار البنزين لشهر مايو 2021 بالسعودية وفقاً لتحديثات شركة أرامكو لمراجعة اسعار البنزين

أسعار البنزين لشهر مايو 2021، بضع ساعات وستعلن شركة أرامكو عن الأسعار الجديدة للبنزين وجميع السلع البترولية، ويبدأ المواطنون بالبحث عن الأسعار على محركات البحث استعدادًا لظهور الأسعار على المواقع السعودية، حيث تعلن الشركة يوم 10 من كل شهر ميلادي أسعار البنزين لشهر مايو 2021 الجديدة، ومتوقع أن تنخفض الأسعار إلى النصف بالمقارنة مع شهر أبريل الماضي، وهذا الانخفاض بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد بجميع بلدان العالم، وبالتالي انخفض سعر النفط العالمي وقبل عيد الفطر سيتم العمل بأسعار البنزين الجديدة.

أسعار البنزين لشهر مايو 2021

من المعروف أن أسعار جميع المنتجات تتأثر بأسعار البنزين، وأسعار البنزين لشهر مايو 2021 تتأثر بسعر النفط العالمي سواء بالنقصان أو الزيادة، ويتم تحديد سعر البنزين بالمملكة والعمل به وفقًا لسعره العالمي وعلى أساسه يتحدد السعر المحلي، وقد توقع الخبراء أن سعر البنزين لفئة 92 سيكون بسعر 0.75 ريال سعودي للتر، بينما سعر البنزين لفئة 95 سيكون بسعر 0.92 ريال سعودي.

أسعار البنزين لشهر مايو 2021 الجديدة

نشرت بعض الصحف السعودية وبعض المواقع الإلكترونية توقعات خاصة بأسعار البنزين لشهر مايو 2021 والذي سيتم العمل خلال الشهر الحالي، وإلى الآن مجرد أقاويل لم يتم الإعلان عنها بشكل رسمي من شركة أرامكو، وسوف يتم العمل بهذه التسعيرة بدءًا من يوم 11 مايو 2021 بمحطات البترول السعودية، ولم تقم الشركة بالمراجعة هذا الشهر كعادتها معلنة أنها ستقوم بمراجعة شهرية وليست ربع سنوي كعادتها، وهذا القرار استهدف خفض التسعيرة المخصصة للمنتجات البترولية وعلى رأسها سعر البنزين، وخلال ساعات قليلة وستقوم أرامكو بعقد مؤتمر صحفي لإعلان الأسعار الجديدة والذي سيتم العمل بها خلال الشهر الحالي.

انتظر المواطنون السعوديون أسعار البنزين الجديدة لشهر مايو وجاء اليوم المنتظر وساعات قليلة وسيتم عقد المؤتمر الصحفي الذي ستقوم فيه أرامكو بالإعلان عن الأسعار الجديدة للسلع البترولية، ومن غدًا بمشيئة الله سيتم العمل على هذه الأسعار جديدًا، إذن سيتم العمل بها قبل عيد الفطر المبارك، وكما توقع الجميع فإن أسعار البنزين تراجعت إلى النصف حقًا كما توقع الخبراء.