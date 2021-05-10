جيش الاحتلال الإسرائيلى يقصف موقعين فى رفح وبيت لاهيا

جدة - نرمين السيد - وكان مجلس الأمن الدولى قد أعلن أنه سيعقد جلسة طارئة اليوم الإثنين لبحث التوترات المتزايدة فى القدس الشرقية حول المسجد الأقصى.
وقال دبلوماسيون إن ما يقرب من ثلثى الدول الأعضاء فى المجلس، البالغ عددها 15 طلبت عقد هذه الجلسة.
وهذه الدول هى "تونس وإيرلندا والصين وإستونيا وفرنسا والنرويج والنيجر وسانت فنسنت وجزر جرينادين وفيتنام".
ومن ناحية أخرى، قال البيت الأبيض فى بيان عاجل له، إن مستشار الأمن القومى الأمريكى جيك سوليفان، أعرب عن قلقه الشديد إزاء احتمال طرد أسر فلسطينية من منازلها بالقدس الشرقية.
أضاف البيان: "مستشار الأمن القومى الأمريكى يعبر لنظيره الإسرائيلى عن قلقه العميق إزاء المواجهات العنيفة فى القدس واحتمال تهجير أسر فلسطينية من منازلها".
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