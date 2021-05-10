كيفية دفع زكاة الفطر في السعودية إلكترونيًا من خلال تطبيق زكاتي

يبحث الكثيرين عن كيفية دفع زكاة الفطر في السعودية إلكترونيًا. وخاصة مع التحول الرقمي الذي تشهده المملكة في تحولها للخدمات الإلكترونية. فأصبح لكل مواطن حساب بنكي ويتعامل بيعًا وشراءً من خلال التطبيقات والأنظمة الإلكترونية. وفقًا لرؤية المملكة 2030 الإصلاحية.

منصة زكاتي

من خلال منصة زكاتي تعمل الهيئة على خلق بيئة زكوية متوازنة ومتكاملة. حيث أتاحت للأفراد منصة زكاتي والتي توفر فرصة أداة الزكاة بشكل ميسر وسلس من خلال خدمة سداد لتصل إلى المستحقين لها. بشكل مباشر ورؤيتها هو استدامة فريضة الزكاة وتوطيد أواصر التكاتف والترابط المجتمعي من خلال تيسير فريضة الزكاة وأهدفها. تعظيم الزكاة كفريضة وركن من أركان الإسلام الخمسة وتحقيق التكافل الاجتماعي والمساندة الإنسانية. وكذلك إرشاد مؤدو الزكاة لمصاريفها الصحيحة لتأديتها على الوجه السليم شرعًا وبشكل احترافي.

كيفية دفع زكاة الفطر في السعودية إلكترونيًا

يعتبر تطبيق زكاتي من أهم الخدمات الإلكترونية المقدمة من الهيئة العامة للزكاة والدخل بالمملكة. يساعد التطبيق المواطنين على حساب زكاة الفطر بشكل إلكتروني. وتوزيع المبالغ النقدية للضمان الاجتماعي في المملكة لتوزيعها على المحتاجين داخل البلاد. يوفر التطبيق الوقت والجهد ويساهم في زيادة المبالغ الواصلة من زكاة الفطر كل عام.

الولوج إلى موقع زكاتي

النقر على الخدمات الإلكترونية ومنها اختر احسب زكاتي

ابدأ في كتابة البيانات المطلوبة منك ثم المتابعة

تظهر لك قيمة الزكاة وبإمكانك طباعة المعلومات .

حمل تطبيق زكاتي من المتجر وتثبيت التطبيق ومن ثم التسجيل بالتطبيق

أدخل البيانات المطلوبة منك والتأكد من خيارات الدفع وحدد المبلغ الذي ترغب في إخراجه للزكاة ولابد من أن يكون بالريال

ثم انقر على الموافقة على الشروط والأحكام

من ثم الضغط على تأكيد الدفع .

طريقة حساب زكاة الفطر إلكترونيًاطريقة دفع الزكاة إلكترونيًاكم تبلغ زكاة الفطر للفرد 1442

تم تحديد مقدار زكاة الفطر نقدًا للفرد الواحد بـ 25 ريالًا وهو ما يعادل كالآتي من الحبوب. كما يجوز إعطاء زكاة الفطر لشخص واحد ويجوز إعطائها لأكثر من شخص فالحكمة من زكاة الفطر هي إغناء الفقير في ذلك اليوم عن الطلب. هذا وقد وفرت المملكة كثير من مصارف إخراج الزكاة مثل منصة إحسان وفرجت: