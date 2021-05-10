شيكابالا.. "عقدة المنشار" في مباراة الأهلي والزمالك

بدأ العد التنازلي على انطلاق مواجهة القمة المصرية رقم "122" بين الأهلي والزمالك على أرضية ملعب ستاد القاهرة الدولي، ضمن إطار منافسات الجولة الحادية والعشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم نسخة "2020-2021" وهي المواجهة التي قد تحسم صراع الصدارة مبكرا لأحد الفريقين.

موسيماني يحذر دفاع الأهلي من مهارات شيكابالا

ويخشى المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني لفريق الأهلي، مهارة محمود عبد الرازق شيكابالا صانع ألعاب الزمالك في مواجهة القمة "122" لا سيما مراوغة الفهد الأسمر الشهيرة لمدافعي الأحمر وتسديد الكرة أقصى يسار حارس الأحمر وهي الكرة التي سجل منها اللاعب هدفين بـ"الكربون" في نهائي دوري أبطال أفريقيا نسخة 2019-2020"، و لقاء القمة "121" بالجولة الرابعة من بطولة الدوري المصري.

من جانبه كشف مصدر داخل الجهاز الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي في تصريحات خاصة لـ"دوت الخليج"، أن المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني حذر مدافعي الأحمر من مراوغات محمود عبد الرازق شيكابالا صانع ألعاب الزمالك أثناء مواجهة القمة المرتقبة.

ويتم المصدر موضحا أن موسيماني شدد على مدافعي الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي بضرورة الضغط على شيكابالا عندما يستلم الكرة و قطعها لإفساد مفعول هجماته على مرمى الشناوي في مواجهة القمة، مشيرا إلى أن المدير الفني حذر لاعبيه من تكرار الأخطاء الدفاعية التي كلفت الفريق هدف في مواجهة الدور الأول مماثل لهدف نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا.

كارتيرون يستقر على شيكابالا أساسيا أمام الأهلي

وعلى الجانب الآخر يكشف مصدر بالجهاز الفني للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، أن المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون استقر على ملامح تشكيل الفارس الأبيض لمواجهة الأهلي بالجولة الحادية والعشرين من بطولة الدوري المصري.

ويؤكد المصدر مخاوف موسيماني بأن المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون استقر على إشراك محمود عبد الرازق شيكابالا صانع ألعاب الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك أساسيا أمام الأهلي منذ بداية اللقاء.

ويتم المصدر موضحا أن المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون يسعى لاستغلال خبرات محمود عبد الرازق شيكابالا ومهاراته لحسم مواجهة الأهلي وتعويض خسارة الدور الأول في أبريل الماضي أمام الغريم التقليدي بهدفين مقابل هدف.

كيف يمنع موسيماني هدف شيكابالا الكربوني؟

ويقول أسامة عرابي نجم الأهلي الأسبق في تصريحات خاصة لـ "دوت الخليج" بشأن طريقة إيقاف شيكابالا: " شيكابالا لاعب موهوب للغاية، يمتلك موهبة أعطاها له الله يجب على موسيماني توجيه نصائح خاصة لمدافعي الأهلي بضرورة الضغط على اللاعب بأكثر من لاعب لإيقاف خطورته".

ويكمل عرابي: " شيكابالا لاعب يجيد التعامل في موقف لاعب ضد لاعب، يستطيع المراوغة بشكل مهاري وتشكيل خطورة، حتى لو ضغط عليه أكثر من لاعب قد يتمكن من المرور بالكرة، ولكن أثق في خط دافع الأهلي بأن يصبح في حالته في مواجهة القمة".

وبشأن مواجهة القمة يعلق عرابي: " هي مباراة متكافئة بين الأهلي والزمالك لا يمكننا التنبؤ بنتيجة المواجهة، الأهلي لديه غيابات مؤثرة مثل علي معلول وأجايي، و لكن تبقى روح اللاعبين و أدائهم في الملعب هي المعيار لحسم المواجهة و لكن هي مباراة خارج التوقعات".

ويتم نجم الأهلي الأسبق تصريحاته: " الجميع ظن مواجهة الأهلي والزمالك السابقة سيحسمها الزمالك بسبب غيابات الأهلي ولكن روح لاعبي الأهلي هي من حسمت المواجهة، فالزمالك يملك كوكبة من اللاعبين المميزين مما يزيد من صعوبة المباراة".

وفي نفس السياق، يعلق مصطفى صابر الناقد الرياضي في تصريحات خاصة لـ "دوت الخليج": " شيكابالا يقدم خلال الفترات الأخيرة مستوى جيد جدا، وبالأخص أمام الأهلي ومن ثم يجب على موسيماني أن بلاعب ديفندر يتمكن من المساندة في الجانب الأيسر مع الظهير الأيسر للأهلي، خاصة مع غياب معلول وهو ما يزيد المهمة صعوبة سواء على محمود وحيد أو كوكا".

ويكمل الناقد الرياضي تصريحاته بشأن طريقة إيقاف خطورة شيكابالا: " يجب أن يدافع الجناح مع الظهير الأيسر وكذلك "الديفيندر" لتحجيم حركة شيكابالا في الهجوم، أو مراقبة اللاعب بطريقة "لاعب يراقب لاعب" وهي الطريقة التي تمنع وصول الكرة لشيكا برقابة لصيقة من قبل لاعب وسط".

وبشأن مواجهة القمة يعلق صابر: " ستكون مواجهة قوية وحاسمة للفريقين لأنهم يتنافسون على الصدارة وكلاهما في حاجة إلى تحقيق الفوز، الزمالك يرغب في التصالح مع جماهيره بعد الخسارة من الأهلي في نهائي إفريقيا ومواجهة الدور الأول من بطولة الدوري المصري".

ويتم الناقد الرياضي البارز: " على الجانب الآخر الأهلي يسعى إلى اللحاق بالزمالك والاقتراب من الصدارة بالفوز على الزمالك، وأيضا مواجهة القمة ستكون "بروفة" قوية بالنسبة للأهلي قبل مواجهة صن داونز في دوري أبطال أفريقيا، وبشكل عام المباراة ستكون متكافئة بين الفريقين وأعتقد أن تغييرات موسيماني وكارتيرون ستصنع الفارق".