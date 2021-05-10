لبنان.. توقيف 60 شخصاً حاولوا عبور المتوسط في قوارب الموت

تمكّنت دورية تابعة لمخابرات الجيش اللبناني فجر الأحد من إحباط محاولة تهريب عدد من العائلات السورية بحراً، وبطريقة غير شرعية، في شمالي لبنان وتم اعتراض قارب يضم نحو 60 شخصاً، من قبل بحرية الجيش وتوقيفه في عرض البحر مقابل شاطئ العريضة في عكار.

وقالت مصادر خاصة لـ"موقع دوت الخليج" إنها ليست المرة الأولى التي تحبط دوريات الجيش مثل هذه المحاولات لافتة إلى أن تهريب العائلات يتزايد في الآونة الاخيرة، وأن "بعض العائلات السورية كانت قد هربت بحراً مع الإشارة إلى أن الحدود اللبنانية السورية في منطقة العريضة شمال لبنان تعتبر متداخلة فيما بين بعضها البعض".

وأكدت المصادر أن القارب الذي كان يقلهم تم توقيفه في المياه الإقليمية اللبنانية كما في حوادث مشابهة لقوارب كانت تائهة في المياه الإقليمية، وجرت العادة أن تكون وجهة الركاب قبرص أو تركيا ومن ثم بلغاريا. "

وأكدت المصادر أن "التحقيقات قائمة مع ركاب القارب ومع المسؤولين عن تهريبهم" وتوقعت "أن الركاب لا زالوا في يد السلطات اللبنانية الأمنية في منطقة الشمال". كما أوقِف كلّ من كان على متن المركب الذي لم تُعرف انطلاقته من أي منطقة، والتحقيقات مستمرة بإشراف القضاء المختص والقصد منها الوصول إلى الرؤوس المدبرة لعملية التهريب".

يذكر أن قوارب الموت غير الشرعية تتجه بالعادة وفق المصادر نفسها نحو اليونان عبر بحر لبنان وبحر طرطوس، وهي ناشطة منذ اندلاع الحرب في سوريا وغالبية المهربين من الجنسية السورية ".

سبب الهروب ؟

وعلق الوزير السابق المهندس معين المرعبي وابن منطقة عكار لموقع دوت الخليج فقال: "الكل يعرف أن اللاجئ السوري لم تعد لديه آفاق في لبنان لأسباب عديدة أهمها المعيشية وفقدان الأمل بالعودة الى سوريا نتيجة الممارسات والدمار والبراميل المتفجرة فجميعم يقولون إذا عدنا سنقتل أو ستمارس علينا ضغوطات إرهابية من خلال منع العودة الى قراهم".

وأضاف: "فقدان الأمل جعلهم يتمسكون بأمل الهروب بالمراكب عله يخرجهم من البؤس في مكان ما".

وتابع الوزير المرعبي القول: "الهروب لا يقتصر فقط على اللاجئ السوري، إذ بدأنا نراه بين اللبنانيين الشباب وداخل المجتمع اللبناني خصوصا في مناطق وقرى عكار فنسمع بشباب رحلوا فنتفاجأ أنهم وصلوا إلى عدة دول عبر البحار ومنهم من توجه إلى ألمانيا ومنهم نحو أستراليا واليونان وصولاً إلى إفريقيا هرباً من ظروف لبنان الصعبة معيشيا".

وقال المرعبي: "لا شك أن هناك العديد من المهربين يعملون بطرق غير شرعية وأن معظم هؤلاء من الجنسية اللبنانية".

ولفت إلى أن الكثير من الحوادث والكوارث حصلت بسببهم وأحيانا كانوا يقومون بإغراق القارب عن قصد هروباً من السلطات الإقليمية في البحار ".

وأضاف المرعبي: "على المجتمع الدولي أن يتوقع هجرة اللبنانيين كما اللاجئ السوري ولا يستغرب الأمر بعد أن سيطر حزب الله بشكل كامل على البلاد وسط غياب أي أفق إيجابي وغياب الأمل متسائلا إلى أين المصير طالما أن محور الإرهاب والشر جعل من لبنان بؤرة للفقر المدقع متوقعاً ظروفا أقسى في الفترة المقبلة ".

وفي الأشهر الأخيرة، تضاعف عدد المهاجرين غير الشرعيين الذين غالباً ما تكون وجهتهم جزيرة قبرص، وهم لا يترددون في القيام بمجازفة خطيرة ومكلفة للفرار بحراً من لبنان، الذي يعاني انهيارا اقتصاديا.

ويستضيف لبنان أكثر من مليون لاجئ سوري، ويعاني منذ أشهر أسوأ أزمة اقتصادية منذ عقود، فاقمها الانفجار الكارثي الذي وقع في مرفأ بيروت في الرابع من أغسطس الماضي وأسفر عن وقوع 190 قتيلاً على الأقل وأكثر من 6500 جريح.