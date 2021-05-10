مصر.. حريق ضخم بفندق مكون من 20 طابقا في طنطا

دفعت قوات الحماية المدنية في محافظة الغربية شمال القاهرة بقرابة 20 سيارة إطفاء للسيطرة على حريق ضخم في فندق شهير.
ووفقا لمصدر أمني قال لموقع دوت الخليج إن الحريق في فندق بانوراما طنطا في 16 شارع النحاس دائرة قسم أول طنطا.
وأوضح أن الشرطة تلقت بلاغا بعد منتصف ليل الأحد بنشوب حريق في الأدوار العليا من الفندق المكون من قرابة 20 طابقا.
وشدد على أن الدفاع المدني عمل على إخلاء الفندق لحين السيطرة على الحريق الذي لم يتضح سببه حتى الآن.
وتم إخطار النيابة للتحقيق في الواقعة.
وتداول شهود عيان فيديوهات تظهر النيران الضخمة الصاعدة من أعلى الفندق، مؤكدين أن الحريق تسبب في حالة من الخوف لدى سكان العقارات المجاورة.
يذكر أن نفس الفندق تحررت له مخالفات عام 2018 بإضافة أدوار مخالفة وفتح قاعات للمناسبات بكثافة أعلى من المصرح به قانونا.
وفي عام 2020 تمت إزالة 3 طوابق مخالفة من الفندق.
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