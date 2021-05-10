أول رد من الأمم المتحدة على غطرسة إسرائيل فى القدس المحتلة

جدة - نرمين السيد - وفى بيان له، دعا أنطونيو جوتيريس إسرائيل إلى التوقف عن عمليات إخلاء، وهدم المنازل فى القدس وممارسة أقصى درجات ضبط النفس واحترام حرية التجمع السلمى.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلى، قد قصف، اليوم الإثنين، موقعين في رفح الفلسطينية، وبيت لاهيا بقطاع غزة، وسط استمرار للأحداث فى القدس.