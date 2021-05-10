فى عيد الأم الأمريكى .. رسالة جو بايدن إلى مواطنى الولايات المتحدة

وكتب جو بايدن، على صفحته على موقع "تويتر"، "إن هذا العام كان الأكثر صعوبة على الأمهات فى جميع أنحاء البلاد، ولاسيما اللواتى حملنا خلال وباء فيروس كورونا، والعاملات فى الخطوط الأمامية لمواجهة الوباء".
وغرد الرئيس الأمريكى : "لقد كان هذا عامًا صعبًا للغاية بالنسبة للأمهات فى جميع أنحاء هذا البلد، والأمهات اللواتى حملننا خلال هذا الوباء - كعاملين فى الخطوط الأمامية ومقدمى رعاية وأولياء أمور وغير ذلك - عيد أم سعيد، وشكرًا من بلد ممتن لكم".
وفى سياق متصل، حرص الرئيس الأمريكى الأسبق باراك أوباما، على توجيه رسالة حب لزوجته ميشيل أوباما، بمناسبة عيد الأم ، الذى يوافق الأمس 9 مايو من كل عام، حيث نشر صورة تجمعهما عبر حسابه الشخصى بموقع انستجرام، وهما يحتضنان بعضهما.
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