استخراج بطاقة صراف الراجحي من الجوال.. وبدل الفاقد على النت

استخراج بطاقة صراف الراجحي من الجوال تسهل الكثير من الخدمات التى يحتاجها عملاء مصرف الراجحي في الأنشطة المصرفية والتجارية، حيث يقبل العديد على استخدام بطاقة صراف الراجحي لثقتهم في المصرف فهو لديه خبر تقرب من 60 عام في المجال المصرفي، فضلا عن انتشار فروعه على مستوى العالم، فيعتبر مصر الراجحي من أكبر البنوك وأهمها في المملكة العربية السعودية، كما يتم استخراج بطاقة صراف الراجحي من الجوال للتيسير على العملاء، بجانب إمكانية استخراج بطاقة صراف الراجحي بدل فاقد على النت بسهولة بدلاً من الذهاب لفروع المصرف.

استخراج بطاقة صراف الراجحي من الجوال

يمثل استخراج بطاقة صراف الراجحي أهمية كبيرة للمواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية، باعتبارها أحد البطاقات المصرفية التى يقدمها الراجحي لدعم عملائه في تلبية احتياجاتهم فهي متعددة الاستخدامات ومميزاتها كثيرة، لذا يلجأ الكثيرون إلى استخراج بطاقة صراف الراجحي.

طريقة استخراج بطاقة صراف الراجحي من الجوال

تستطيعون استخراج بطاقة صراف الراجحي من الجوال من خلال اتباع الخطوات التالية:

التوجة إلى أجهزة الخدمة الذاتية في المملكة.

الضغط على خيار طباعة بطاقة صراف الراجحي.

النقر على رقم حساب العميل.

النقر على أيقونة تأكيد.

أضف رقم الهوية الوطنية للعميل على جهاز الخدمة.

يرسل المصرف رسالة نصية لصاحب الحساب.

إضافة الكود المرسل في الرسالة النصية.

أكد البصمة.

يتولى جهاز الخدمة الذاتية طباعة بطاقة صراف الراجحي للعميل في اللحظة ذاتها.

استخراج بطاقة صراف الراجحي بدل فاقد على النت

ويتمكن العملاء من استخراج بطاقة صراف الراجحي بدل فاقد على النت من خلال الخطوات التالية: