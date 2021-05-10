إجازة عيد الفطر 1442 للبنوك في السعودية وأجدد صور عيد الفطر 2021

إجازة عيد الفطر 1442 للبنوك في السعودية سؤال يهم العديد من المواطنين والمقيمين في المملكة ليس العاملين فقط في البنوك بل من لديهم تعاملات معها، لاسيما أن البنك المركزي السعودي يحدد الإجازة الرسمية لجميع البنوك بالمملكة بما لايضمن أي ضرر للسوق المالي، وفي التوقيت الحالى ينشغل المسلمون بالبحث عن إجازة عيد الفطر 1442 في القطاع الخاص والقطاع العام، بالإضافة إلى موعد صلاة عيد الفطر 2021 وكذلك أجدد صور عيد الفطر 2021 للتهاني فيما بينهم.

إجازة عيد الفطر 1442 للبنوك

أعلت البنك المركزى السعودية إجازة عيد الفطر 1442 للبنوك في المملكة، ستكون في يوم التاسع والعشرين من شهر رمضان 1442 الموافق للحادي عشر من مايو 2021، على أن يحدد كل بنك من البنوك مركز التحويل المالية المعتمدة في المناطق المختلفة بما لايعرقل احتياجات المواطنين بالإضافة إلى إتاحة السحب من ماكينات الصراف الآلي لكل بنك المنتشرة في كافة أرجاء المملكة.

موعد صلاة العيد في السعودية

أعلنت هيئة البحوث الفلكية موعد صلاة العيد في السعودية بعد طلوع الشمس بربع ساعة على أن يكون توقيت صلاة عيد الفطر المبارك في مختلف المدن بالمملكة العربية السعودية على النحو التالي:

الرياض 5:30 صباحً

المدينة المنورة 5:59 صباحً

مكة المكرمة 6:3 صباحً

الدمام 5:14 صباحً

جدة 6:5 صباحً

سكاكا: 5:47 صباحً

النبك: 5:56 صباحً

ينبع: 6:6 صباحً

دومة الجندل: 5:49 صباحً

بيشة: 5:54 صباحً

الطائف: 6:1 صباحً.

نجران: 5:52 صباحً

القويعية: 5:37 صباحً

الحلة: 5:32 صباحً

المبرز: 5:18 صباحً

القطيف: 5:14 صباحً

الظهران: 5:14 صباحً

بريدة: 5:39 صباحً

حائل: 5:46 صباحً

عرعر: 5:42 صباحً

رفحاء: 5:35 صباحً

الخرج: 5:29 صباحً

صور عيد الفطر 2021

انتشرت صور عيد الفطر 2021 بأحدث التصميمات والألوان المبهجة مع حلول عيد الفطر المبارك حيث يرسل المسلمون في كل بقاع الأرض صور عيد الفطر 2021 واتس اب وفيس بوك بدلاً من المعايدات والزيارات لتداعيات أزمة كورونا، فأصبحت صور عيد الفطر على السوشيال ميديا هى الأنسب للوصول للجميع، وإليكم أفضل صور عيد الفطر 2021 على النحو التالي:

بذلك يكون اتضح كل مايخص إجازة عيد الفطر 1442 للبنوك في السعودية، وموعد صلاة العيد في مختلف مدن المملكة، مع أطيب التهاني بعيد الفطر المبارك 1442.