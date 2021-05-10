الهلال يعلن عن تعاقده مع موسى ماريجا بصفقة بلغت 20 مليون يورو بعقد لمدة ثلاثة سنوات

أعلن الهلال السعودي، عن توقيع موسى ماريجا، المهاجم الذي كان على وشك انتهاء عقده مع نادي بورتو، ونشر نادي الهلال السعودي عبر تويتر منشور يؤكد فيها تعاقده مع ماريجا، كما أعلن مدرب الهلال البرتغالي خوسيه موريس، عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن وصول المهاجم المالي البالغ من العمر 30 عامًا، والذي وقع عقدًا لمدة ثلاث سنوات مع الهلال، في الأشهر القليلة الماضية، رفض ماريجا عدة مقترحات لتجديد العقد مع بورتو، وقرر إعطاء اتجاه جديد لمسيرته في كرة القدم الآسيوية، وتم التعاقد مع المهاجم من قبل بورتو من ماريتمو في عام 2016، مقابل 3.8 مليون يورو، وبعد موسم على سبيل الإعارة في النادي البرتغالي فيكتوريا غيماراش، أصبح ماريجا لاعباً أساسياً في نادي بورتوا.

قيمة الصفقة بين الهلال واللاعب موسى ماريجا بلغت 20 مليون يورو

أكدت وسائل إعلامية أن التفاوض بين نادي الهلال السعودي ولاعب بورتوا موسى ماريجا جاءت بعد قرب انتهاء عقده والذي من المقرر أن ينتهي مع ناديه بورتو في يونيو من هذا العام، كما أنه تم التوقيع على عقد أولي بين الهلال واللاعب موسى ماريجا، حيث بلغت قيمة الصفقة حوالي خمسة عشرة مليون يورو لمدة ثلاث سنوات مع إضافة خمسة ملايين يورو أخرى بمجرد توقيع العقد وتثبيته بين الطرفين، وأضافت وسائل الإعلام أن موسى ماريجا سوف يتقاضى راتب عال جدا مقدر بـخمسة ملايين يورو للموسم الواحد، مع 5 ملايين أخرى كمتغيرات وكمكافئة من قبل نادي الهلال بعد موافقة اللاعب على الانضمام إليهم

ماريجا مهاجم بارع من بورتو إلى الهلال

من نادي بورتو إلى الهلال السعودي، سجل الرقم 11 من البلوز والبيض 72 هدفًا وصنع 33 تمريرة حاسمة في 190 مباراة، تاركًا التنين مع بطولتين وكأس برتغالي وكأس سوبر، في نادي الهلال، سيكون للمالي موسى ماريجا زميليه لوسيانو فيتو (لاعب سبورتنج سابقا) وأندريه كاريلو (لاعب سبورتينغ سابقا وبنفيكا).