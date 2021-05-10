رقم خدمة عملاء ال جي السعودية LG وعناوين مراكز صيانة ال جي

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رقم خدمة عملاء ال جي السعودية LG يتساءل عنه الكثير من مختلف مدن المملكة العربية السعودية باحثين عن عناوين مراكز صيانة ال جي المنتشرة، من أجل انجاز خدماتهم بسهولة، فيما يبحث البعض عن موقع ال جي LG أمام لطلب الصيانة أو الشراء والاستفسار عن منتج معين، حيث أن شركة ال جي واحدة من أشهر شركات الأجهزة الكهربائية في مختلف الدول العربية والتى يثق في الشراء منها الملايين لجودة المنتج بالإضافة إلى أن في حالة حدوث أمر معين، يمن التواصل على رقم خدمة عملاء ال جي السعودية LG على مدار 24 ساعة.رقم خدمة عملاء ال جي السعودية LG
يمكن التواصل على رقم خدمة عملاء ال جي السعودية من أي مكان في المملكة على النحو التالي:
- رقم التواصل الخاص بالأجهزة المنزلية والأجهزة الترفيهية هو 920005498.
- رقم التواصل الخاص بأجهزة التكييف 8002445454
- التواصل من خلال الرقم 920006054.
كما يمكن التواصل مع خدمة عملاء ال جي من خلال موقع LG الإلكتروني أو الاستفسار من خلال الخطوات التالية:
- أدخل على موقع ال جي السعودي.
- النقر على الدعم الفني.
- النقر على الاتصال بنا.
- اختر البريط الإلكتروني.
- أرسل الرسالة.
- حدد نوع الاستفسار من القائمة.
- حدد التفاصيل المطلوبة.
- يتولى الموقع الرد في أسرع وقت.
تنتشر مراكز صيانة LG في السعودية في مختلف المحافظات، لذا ننشر عناوين مراكز صيانة ال جي في السعودية على النحو التالي:توكيلات ال جي في الرياض
مركز خدمة معتمدة
العنوان : طريق عمر بن عبدالعزيز، الرياض 14213، السعودية
وقت العمل : من الأحد الي الخميس من الساعه 9 ص حتي 12 م ومن 2 م حتي 5 م
رقم الهاتف: +966 800 244 2929
مركز خدمه معتمدة
العنوان : شارع خالد بن الوليد، الحمراء، الرياض 13216، السعودية
وقت العمل : من السبت الي الخميس من 9.30 صباحا الي 12 مساء ومن 4.50 مساء الي 10.30 صباحا
رقم الهاتف :+966 11 253 8189
صيانه ال جي معتمدة
العنوان : طريق الملك عبدالعزيز، الرياض 13312، السعودية
وقت العمل : من السبت الي الخميس من 9.30 صباحا الي 12 مساء ومن 4.50 مساء الي 10.30 صباحا
رقم الهاتف :+966 11 269 0603مركز ال جي معتمد
العنوان : شارع العليا، العليا، الرياض 12215، السعودية
وقت العمل : من السبت الي الخميس من 9.30 صباحا الي 12 مساء ومن 4.50 مساء الي 10.30 صباحا
رقم الهاتف : +966 11 215 3075صيانه ال جي
العنوان : شارع العليا، العليا، الرياض 12215، السعودية
وقت العمل : من السبت الي الخميس من 9.30 صباحا الي 12 مساء ومن 4.50 مساء الي 10.30 صباحا
رقم الهاتف: +966 11 215 3075مركز خدمة معتمدة
الغنوان : 2522 طريق عمر بن الخطاب، الرياض 12641 8273، السعودية
وقت العمل : من السبت الي الخميس من الساعه 9 صباحا الي 5.30 مساءا
رقم الهاتف: +966 800 244 5454توكيلات ال جي في جدة مركز خدمة معتمدة
- العنوان : 3979 فيض الرضا، St, جدة 23213 6767، السعودية
- وقت العمل : من السبت الي الخميس من 9.30 صباحا الي 12 مساء ومن 4.50 مساء الي 10.30 صباحا
- رقم الهاتف: +966 12 651 0387
- العنوان : المكرونة، St, جدة 23338، السعودية
- وقت العمل : من السبت الي الخميس من 9.30 صباحا الي 12 مساء ومن 4.50 مساء الي 10.30 صباحا
- رقم الهاتف : +966 11 253 8189
- العنوان : طريق الملك عبدالعزيز، الرياض 13312، السعودية
- وقت العمل : وقت العمل : من السبت الي الخميس من 9.30 صباحا الي 12 مساء ومن 4.50 مساء الي 10.30 صباحا
- رقم الهاتف: +966 11 269 0603
- العنوان: شارع العليا، العليا، الرياض 12215، السعودية
- وقت العمل : من السبت الي الخميس من 9.30 صباحا الي 12 مساء ومن 4.50 مساء الي 10.30 صباحا
- رقم الهاتف : +966 11 215 3075
- العنوان: 2522 طريق عمر بن الخطاب، الرياض 12641 8273، السعودية
- وقت العمل : من السبت الي الخميس من 9.30 صباحا الي 12 مساء ومن 4.50 مساء الي 10.30 صباحا
- رقم الهاتف: +966 800 244 5454
مركز خدمة معتمدة
- العنوان: شارع الملك فهد، الخبر الشمالية، الخبر 34429، السعودية
- وقت العمل : من السبت الي الخميس من 9.30 صباحا الي 11.30 مساء ومن 4 مساء الي 10 صباحا
- رقم الهاتف: +966 13 899 9298
- العنوان: طريق الملك فهد، الراكة الشمالية، الدمام 34232، السعودية
- وقت العمل : من السبت الي الخميس من 9.30 صباحا الي 11.30 مساء ومن 4 مساء الي 10 صباحا
- رقم الهاتف: +966 13 833 5304
- العنوان: شارع الملك عبد الله، قبل دوار الملك عبد العزيز، حثم، المدينة المنورة
- وقت العمل : من السبت الي الخميس من 9 صباحا الي 12 مساء ومن 4 مساءا الي 10 صباحا ويوم الجمعه من 4 ال 10 مساءا
- رقم الهاتف: +966 14 849 0022
- العنوان : طريق الملك عبدالله الفرعي، الخالدية، المدينة المنورة 42317، السعودية
- وقت العمل : من السبت الي الخميس من 9 صباحا الي 12 مساء ومن 4 مساءا الي 10 صباحا ويوم الجمعه من 4 ال 10 مساءا
- رقم الهاتف: +966 14 848 3140
- العنوان : طريق الأمير عبد المجيد، الجمعة، المدينة المنورة 42316، السعودية
- وقت العمل : من السبت الي الخميس من 9 صباحا الي 12 مساء ومن 4 مساءا الي 10 صباحا ويوم الجمعه من 4 ال 10 مساءا
- رقم الهاتف: +966 14 823 1190
- العنوان : بئر عثمان، المدينة المنورة 42331، السعودية
- وقت العمل : من السبت الي الخميس من 9 صباحا الي 12 مساء ومن 4 مساءا الي 10 صباحا ويوم الجمعه من 4 ال 10 مساءا
- رقم الهاتف: +966 14 845 7055
- العنوان: طريق الملك عبدالعزيز، الخالدية الجنوبية، الدمام 32221، السعودية
- وقت العمل : من الاحد الي الخميس من الساعه 8 صباحا الي 1 مساءا ومن 2 مساءا الي 5.30 مساءا
- رقم الهاتف : +966 800 244 2929
- العنوان: الجوهرة، Khaleej Rd, الدمام 32424، المملكة العربية السعودية
- وقت العمل : من الاحد الي الخميس من الساعه 8 صباحا الي 1 مساءا ومن 2 مساءا الي 5.30 مساءا
- رقم الهاتف: +966 13 831 5843
- العنوان : طريق الملك فهد، الراكة الشمالية، الدمام 34232، السعودية
- وقت العمل : من الاحد الي الخميس من الساعه 8 صباحا الي 1 مساءا ومن 2 مساءا الي 5.30 مساءا
- رقم الهاتف: +966 13 833 5304
- العنوان: شارع الملك فهد، الخبر الشمالية، الخبر 34429، السعودية
- وقت العمل : من الاحد الي الخميس من الساعه 8 صباحا الي 1 مساءا ومن 2 مساءا الي 5.30 مساءا
- رقم الهاتف : +966 13 899 9298
فروع ال جي في الاحساء صيانه معتمدة
- العنوان: بني معن، شارع الثريات ثم إلي شارع جابر العامدي خلف اكسترا ،حي البستان، المبرز 36341، المملكة العربية السعودية
- وقت العمل : من الأحد إلى الخميس من الساعة 8 صباحا الي 1 مساءا ومن 2 مساء إلي 5.30 مساء.
- رقم الهاتف: +966 800 244 2929
- العنوان : طريق عين نجم،، وسط الأحساء، المبرز 36361، السعودية
- وقت العمل : من الأحد إلى الخميس من الساعة 9 صباحًا الي 11.30 مساءا ومن 4 مساء إلي 10 مساء
- رقم الهاتف: +966 13 599 0493
الوسوم
رقم خدمة عملاء ال جي السعودية LG يتساءل عنه الكثير من مختلف مدن المملكة العربية السعودية باحثين عن عناوين مراكز صيانة ال جي المنتشرة، من أجل انجاز خدماتهم بسهولة، فيما يبحث البعض عن موقع ال جي LG أمام لطلب الصيانة أو الشراء والاستفسار عن منتج معين، حيث أن شركة ال جي واحدة من أشهر شركات الأجهزة الكهربائية في مختلف الدول العربية والتى يثق في الشراء منها الملايين لجودة المنتج بالإضافة إلى أن في حالة حدوث أمر معين، يمن التواصل على رقم خدمة عملاء ال جي السعودية LG على مدار 24 ساعة.رقم خدمة عملاء ال جي السعودية LG
يمكن التواصل على رقم خدمة عملاء ال جي السعودية من أي مكان في المملكة على النحو التالي:
- رقم التواصل الخاص بالأجهزة المنزلية والأجهزة الترفيهية هو 920005498.
- رقم التواصل الخاص بأجهزة التكييف 8002445454
- التواصل من خلال الرقم 920006054.
كما يمكن التواصل مع خدمة عملاء ال جي من خلال موقع LG الإلكتروني أو الاستفسار من خلال الخطوات التالية:
- أدخل على موقع ال جي السعودي.
- النقر على الدعم الفني.
- النقر على الاتصال بنا.
- اختر البريط الإلكتروني.
- أرسل الرسالة.
- حدد نوع الاستفسار من القائمة.
- حدد التفاصيل المطلوبة.
- يتولى الموقع الرد في أسرع وقت.
تنتشر مراكز صيانة LG في السعودية في مختلف المحافظات، لذا ننشر عناوين مراكز صيانة ال جي في السعودية على النحو التالي:توكيلات ال جي في الرياض
مركز خدمة معتمدة
العنوان : طريق عمر بن عبدالعزيز، الرياض 14213، السعودية
وقت العمل : من الأحد الي الخميس من الساعه 9 ص حتي 12 م ومن 2 م حتي 5 م
رقم الهاتف: +966 800 244 2929
مركز خدمه معتمدة
العنوان : شارع خالد بن الوليد، الحمراء، الرياض 13216، السعودية
وقت العمل : من السبت الي الخميس من 9.30 صباحا الي 12 مساء ومن 4.50 مساء الي 10.30 صباحا
رقم الهاتف :+966 11 253 8189
صيانه ال جي معتمدة
العنوان : طريق الملك عبدالعزيز، الرياض 13312، السعودية
وقت العمل : من السبت الي الخميس من 9.30 صباحا الي 12 مساء ومن 4.50 مساء الي 10.30 صباحا
رقم الهاتف :+966 11 269 0603مركز ال جي معتمد
العنوان : شارع العليا، العليا، الرياض 12215، السعودية
وقت العمل : من السبت الي الخميس من 9.30 صباحا الي 12 مساء ومن 4.50 مساء الي 10.30 صباحا
رقم الهاتف : +966 11 215 3075صيانه ال جي
العنوان : شارع العليا، العليا، الرياض 12215، السعودية
وقت العمل : من السبت الي الخميس من 9.30 صباحا الي 12 مساء ومن 4.50 مساء الي 10.30 صباحا
رقم الهاتف: +966 11 215 3075مركز خدمة معتمدة
الغنوان : 2522 طريق عمر بن الخطاب، الرياض 12641 8273، السعودية
وقت العمل : من السبت الي الخميس من الساعه 9 صباحا الي 5.30 مساءا
رقم الهاتف: +966 800 244 5454توكيلات ال جي في جدة مركز خدمة معتمدة
- العنوان : 3979 فيض الرضا، St, جدة 23213 6767، السعودية
- وقت العمل : من السبت الي الخميس من 9.30 صباحا الي 12 مساء ومن 4.50 مساء الي 10.30 صباحا
- رقم الهاتف: +966 12 651 0387
- العنوان : المكرونة، St, جدة 23338، السعودية
- وقت العمل : من السبت الي الخميس من 9.30 صباحا الي 12 مساء ومن 4.50 مساء الي 10.30 صباحا
- رقم الهاتف : +966 11 253 8189
- العنوان : طريق الملك عبدالعزيز، الرياض 13312، السعودية
- وقت العمل : وقت العمل : من السبت الي الخميس من 9.30 صباحا الي 12 مساء ومن 4.50 مساء الي 10.30 صباحا
- رقم الهاتف: +966 11 269 0603
- العنوان: شارع العليا، العليا، الرياض 12215، السعودية
- وقت العمل : من السبت الي الخميس من 9.30 صباحا الي 12 مساء ومن 4.50 مساء الي 10.30 صباحا
- رقم الهاتف : +966 11 215 3075
- العنوان: 2522 طريق عمر بن الخطاب، الرياض 12641 8273، السعودية
- وقت العمل : من السبت الي الخميس من 9.30 صباحا الي 12 مساء ومن 4.50 مساء الي 10.30 صباحا
- رقم الهاتف: +966 800 244 5454
مركز خدمة معتمدة
- العنوان: شارع الملك فهد، الخبر الشمالية، الخبر 34429، السعودية
- وقت العمل : من السبت الي الخميس من 9.30 صباحا الي 11.30 مساء ومن 4 مساء الي 10 صباحا
- رقم الهاتف: +966 13 899 9298
- العنوان: طريق الملك فهد، الراكة الشمالية، الدمام 34232، السعودية
- وقت العمل : من السبت الي الخميس من 9.30 صباحا الي 11.30 مساء ومن 4 مساء الي 10 صباحا
- رقم الهاتف: +966 13 833 5304
- العنوان: شارع الملك عبد الله، قبل دوار الملك عبد العزيز، حثم، المدينة المنورة
- وقت العمل : من السبت الي الخميس من 9 صباحا الي 12 مساء ومن 4 مساءا الي 10 صباحا ويوم الجمعه من 4 ال 10 مساءا
- رقم الهاتف: +966 14 849 0022
- العنوان : طريق الملك عبدالله الفرعي، الخالدية، المدينة المنورة 42317، السعودية
- وقت العمل : من السبت الي الخميس من 9 صباحا الي 12 مساء ومن 4 مساءا الي 10 صباحا ويوم الجمعه من 4 ال 10 مساءا
- رقم الهاتف: +966 14 848 3140
- العنوان : طريق الأمير عبد المجيد، الجمعة، المدينة المنورة 42316، السعودية
- وقت العمل : من السبت الي الخميس من 9 صباحا الي 12 مساء ومن 4 مساءا الي 10 صباحا ويوم الجمعه من 4 ال 10 مساءا
- رقم الهاتف: +966 14 823 1190
- العنوان : بئر عثمان، المدينة المنورة 42331، السعودية
- وقت العمل : من السبت الي الخميس من 9 صباحا الي 12 مساء ومن 4 مساءا الي 10 صباحا ويوم الجمعه من 4 ال 10 مساءا
- رقم الهاتف: +966 14 845 7055
- العنوان: طريق الملك عبدالعزيز، الخالدية الجنوبية، الدمام 32221، السعودية
- وقت العمل : من الاحد الي الخميس من الساعه 8 صباحا الي 1 مساءا ومن 2 مساءا الي 5.30 مساءا
- رقم الهاتف : +966 800 244 2929
- العنوان: الجوهرة، Khaleej Rd, الدمام 32424، المملكة العربية السعودية
- وقت العمل : من الاحد الي الخميس من الساعه 8 صباحا الي 1 مساءا ومن 2 مساءا الي 5.30 مساءا
- رقم الهاتف: +966 13 831 5843
- العنوان : طريق الملك فهد، الراكة الشمالية، الدمام 34232، السعودية
- وقت العمل : من الاحد الي الخميس من الساعه 8 صباحا الي 1 مساءا ومن 2 مساءا الي 5.30 مساءا
- رقم الهاتف: +966 13 833 5304
- العنوان: شارع الملك فهد، الخبر الشمالية، الخبر 34429، السعودية
- وقت العمل : من الاحد الي الخميس من الساعه 8 صباحا الي 1 مساءا ومن 2 مساءا الي 5.30 مساءا
- رقم الهاتف : +966 13 899 9298
فروع ال جي في الاحساء صيانه معتمدة
- العنوان: بني معن، شارع الثريات ثم إلي شارع جابر العامدي خلف اكسترا ،حي البستان، المبرز 36341، المملكة العربية السعودية
- وقت العمل : من الأحد إلى الخميس من الساعة 8 صباحا الي 1 مساءا ومن 2 مساء إلي 5.30 مساء.
- رقم الهاتف: +966 800 244 2929
- العنوان : طريق عين نجم،، وسط الأحساء، المبرز 36361، السعودية
- وقت العمل : من الأحد إلى الخميس من الساعة 9 صباحًا الي 11.30 مساءا ومن 4 مساء إلي 10 مساء
- رقم الهاتف: +966 13 599 0493
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رقم خدمة عملاء ال جي السعودية LG وعناوين مراكز صيانة ال جي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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