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رقم خدمة عملاء ال جي السعودية LG وعناوين مراكز صيانة ال جي

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عبدالله جمعة 0 تبليغ

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رقم خدمة عملاء ال جي السعودية LG يتساءل عنه الكثير من مختلف مدن المملكة العربية السعودية باحثين عن عناوين مراكز صيانة ال جي المنتشرة، من أجل انجاز خدماتهم بسهولة، فيما يبحث البعض عن موقع ال جي LG أمام لطلب الصيانة أو الشراء والاستفسار عن منتج معين، حيث أن شركة ال جي واحدة من أشهر شركات الأجهزة الكهربائية في مختلف الدول العربية والتى يثق في الشراء منها الملايين  لجودة المنتج بالإضافة إلى أن في حالة حدوث أمر معين، يمن التواصل على رقم خدمة عملاء ال جي السعودية LG على مدار 24 ساعة.

رقم خدمة عملاء ال جي السعودية LG

يمكن التواصل على رقم خدمة عملاء ال جي السعودية من أي مكان في المملكة على النحو التالي:

  • رقم التواصل الخاص بالأجهزة المنزلية والأجهزة الترفيهية هو 920005498.
  • رقم التواصل الخاص بأجهزة التكييف 8002445454
  • التواصل من خلال الرقم 920006054.
رقم خدمة عملاء ال جي السعودية LG
رقم خدمة عملاء ال جي السعودية LG
خدمة عملاء ال جي على النت

كما يمكن التواصل مع خدمة عملاء ال جي من خلال موقع LG الإلكتروني أو الاستفسار من خلال الخطوات التالية:

  1. أدخل على موقع ال جي السعودي.
  2. النقر على الدعم الفني.
  3. النقر على الاتصال بنا.
  4. اختر البريط الإلكتروني.
  5. أرسل الرسالة.
  6. حدد نوع الاستفسار من القائمة.
  7. حدد التفاصيل المطلوبة.
  8. يتولى الموقع الرد في أسرع وقت.
عناوين مراكز صيانة LG في السعودية

تنتشر مراكز صيانة LG في السعودية في مختلف المحافظات، لذا ننشر عناوين مراكز صيانة ال جي في السعودية على النحو التالي:

توكيلات ال جي في الرياض

مركز خدمة معتمدة

العنوان :  طريق عمر بن عبدالعزيز،  الرياض 14213، السعودية

وقت العمل : من الأحد الي الخميس من الساعه 9 ص حتي 12 م ومن 2 م حتي 5 م

رقم الهاتف: +966 800 244 2929

 

مركز خدمه معتمدة

العنوان :  شارع خالد بن الوليد، الحمراء، الرياض 13216، السعودية

وقت العمل : من السبت الي الخميس من 9.30 صباحا الي 12 مساء ومن 4.50 مساء الي 10.30 صباحا

رقم الهاتف :+966 11 253 8189

 

صيانه ال جي معتمدة

العنوان : طريق الملك عبدالعزيز، الرياض 13312، السعودية

وقت العمل : من السبت الي الخميس من 9.30 صباحا الي 12 مساء ومن 4.50 مساء الي 10.30 صباحا

رقم الهاتف :+966 11 269 0603

مركز ال جي معتمد

العنوان : شارع العليا، العليا، الرياض 12215، السعودية

وقت العمل : من السبت الي الخميس من 9.30 صباحا الي 12 مساء ومن 4.50 مساء الي 10.30 صباحا

رقم الهاتف : +966 11 215 3075

صيانه ال جي

العنوان : شارع العليا، العليا، الرياض 12215، السعودية

وقت العمل : من السبت الي الخميس من 9.30 صباحا الي 12 مساء ومن 4.50 مساء الي 10.30 صباحا

رقم الهاتف: +966 11 215 3075

مركز خدمة معتمدة

الغنوان : 2522 طريق عمر بن الخطاب، الرياض 12641 8273، السعودية

وقت العمل : من السبت الي الخميس من الساعه 9 صباحا الي 5.30 مساءا

رقم  الهاتف: +966 800 244 5454

توكيلات ال جي في جدة مركز خدمة معتمدة
  1. العنوان :  3979 فيض الرضا، St, جدة 23213 6767، السعودية
  2. وقت العمل : من السبت الي الخميس من 9.30 صباحا الي 12 مساء ومن 4.50 مساء الي 10.30 صباحا
  3. رقم الهاتف: +966 12 651 0387
صيانه معتمدة من ال جي
  1. العنوان : المكرونة، St, جدة 23338، السعودية
  2. وقت العمل : من السبت الي الخميس من 9.30 صباحا الي 12 مساء ومن 4.50 مساء الي 10.30 صباحا
  3. رقم الهاتف : +966 11 253 8189
مركز خدمة ال جي معتمدة
  • العنوان : طريق الملك عبدالعزيز، الرياض 13312، السعودية
  • وقت العمل : وقت العمل : من السبت الي الخميس من 9.30 صباحا الي 12 مساء ومن 4.50 مساء الي 10.30 صباحا
  • رقم الهاتف: +966 11 269 0603
مركز خدمة معتمدة
  • العنوان: شارع العليا، العليا، الرياض 12215، السعودية
  • وقت العمل : من السبت الي الخميس من 9.30 صباحا الي 12 مساء ومن 4.50 مساء الي 10.30 صباحا
  • رقم الهاتف : +966 11 215 3075
صيانة ال جي
  • العنوان: 2522 طريق عمر بن الخطاب، الرياض 12641 8273، السعودية
  • وقت العمل : من السبت الي الخميس من 9.30 صباحا الي 12 مساء ومن 4.50 مساء الي 10.30 صباحا
  • رقم الهاتف: +966 800 244 5454
عناوين ال جي في الخبر

مركز خدمة معتمدة

  • العنوان: شارع الملك فهد، الخبر الشمالية، الخبر 34429، السعودية
  • وقت العمل : من السبت الي الخميس من 9.30 صباحا الي 11.30 مساء ومن 4 مساء الي 10 صباحا
  • رقم الهاتف: +966 13 899 9298
صيانة ال جي
  • العنوان: طريق الملك فهد، الراكة الشمالية، الدمام 34232، السعودية
  • وقت العمل : من السبت الي الخميس من 9.30 صباحا الي 11.30 مساء ومن 4 مساء الي 10 صباحا
  • رقم الهاتف: +966 13 833 5304
فروع ال جي في المدينة مركز خدمه معتمده
  • العنوان: شارع الملك عبد الله، قبل دوار الملك عبد العزيز، حثم، المدينة المنورة
  • وقت العمل : من السبت الي الخميس من 9 صباحا الي 12 مساء ومن 4 مساءا الي 10 صباحا ويوم الجمعه من 4 ال 10 مساءا
  • رقم الهاتف: +966 14 849 0022
صيانه ال جي معتمدة
  • العنوان : طريق الملك عبدالله الفرعي، الخالدية، المدينة المنورة 42317، السعودية
  • وقت العمل : من السبت الي الخميس من 9 صباحا الي 12 مساء ومن 4 مساءا الي 10 صباحا ويوم الجمعه من 4 ال 10 مساءا
  • رقم الهاتف: +966 14 848 3140
مركز صيانة ال جي
  • العنوان : طريق الأمير عبد المجيد، الجمعة، المدينة المنورة 42316، السعودية
  • وقت العمل : من السبت الي الخميس من 9 صباحا الي 12 مساء ومن 4 مساءا الي 10 صباحا ويوم الجمعه من 4 ال 10 مساءا
  • رقم الهاتف: +966 14 823 1190
مركز خدمة معتمدة
  • العنوان : بئر عثمان، المدينة المنورة 42331، السعودية
  • وقت العمل : من السبت الي الخميس من 9 صباحا الي 12 مساء ومن 4 مساءا الي 10 صباحا ويوم الجمعه من 4 ال 10 مساءا
  • رقم الهاتف: +966 14 845 7055
توكيلات ال جي في الدمام مركز خدمة ال جي
  • العنوان: طريق الملك عبدالعزيز، الخالدية الجنوبية، الدمام 32221، السعودية
  • وقت العمل : من الاحد الي الخميس من الساعه 8 صباحا الي 1 مساءا ومن 2 مساءا الي 5.30 مساءا
  • رقم الهاتف : +966 800 244 2929
صيانة معتمدة من ال جي
  • العنوان: الجوهرة، Khaleej Rd, الدمام 32424، المملكة العربية السعودية
  • وقت العمل : من الاحد الي الخميس من الساعه 8 صباحا الي 1 مساءا ومن 2 مساءا الي 5.30 مساءا
  • رقم الهاتف: +966 13 831 5843
مركز خدمة معتمدة
  • العنوان : طريق الملك فهد، الراكة الشمالية، الدمام 34232، السعودية
  • وقت العمل : من الاحد الي الخميس من الساعه 8 صباحا الي 1 مساءا ومن 2 مساءا الي 5.30 مساءا
  • رقم الهاتف: +966 13 833 5304
مركز ال جي معتمد
  • العنوان: شارع الملك فهد، الخبر الشمالية، الخبر 34429، السعودية
  • وقت العمل : من الاحد الي الخميس من الساعه 8 صباحا الي 1 مساءا ومن 2 مساءا الي 5.30 مساءا
  • رقم الهاتف : +966 13 899 9298

 

فروع ال جي في الاحساء صيانه معتمدة
  • العنوان: بني معن، شارع الثريات ثم إلي شارع جابر العامدي خلف اكسترا ،حي البستان، المبرز 36341، المملكة العربية السعودية
  • وقت العمل : من الأحد  إلى الخميس من الساعة 8 صباحا الي 1 مساءا ومن 2 مساء إلي 5.30 مساء.
  • رقم الهاتف: +966 800 244 2929
مركز خدمة عملاء
  • العنوان : طريق عين نجم،، وسط الأحساء، المبرز 36361، السعودية
  • وقت العمل : من الأحد إلى الخميس من الساعة 9 صباحًا الي 11.30 مساءا ومن 4 مساء إلي 10 مساء
  • رقم الهاتف: +966 13 599 0493

الوسوم

رقم خدمة عملاء ال جي السعودية LG يتساءل عنه الكثير من مختلف مدن المملكة العربية السعودية باحثين عن عناوين مراكز صيانة ال جي المنتشرة، من أجل انجاز خدماتهم بسهولة، فيما يبحث البعض عن موقع ال جي LG أمام لطلب الصيانة أو الشراء والاستفسار عن منتج معين، حيث أن شركة ال جي واحدة من أشهر شركات الأجهزة الكهربائية في مختلف الدول العربية والتى يثق في الشراء منها الملايين  لجودة المنتج بالإضافة إلى أن في حالة حدوث أمر معين، يمن التواصل على رقم خدمة عملاء ال جي السعودية LG على مدار 24 ساعة.

رقم خدمة عملاء ال جي السعودية LG

يمكن التواصل على رقم خدمة عملاء ال جي السعودية من أي مكان في المملكة على النحو التالي:

  • رقم التواصل الخاص بالأجهزة المنزلية والأجهزة الترفيهية هو 920005498.
  • رقم التواصل الخاص بأجهزة التكييف 8002445454
  • التواصل من خلال الرقم 920006054.
رقم خدمة عملاء ال جي السعودية LG
رقم خدمة عملاء ال جي السعودية LG
خدمة عملاء ال جي على النت

كما يمكن التواصل مع خدمة عملاء ال جي من خلال موقع LG الإلكتروني أو الاستفسار من خلال الخطوات التالية:

  1. أدخل على موقع ال جي السعودي.
  2. النقر على الدعم الفني.
  3. النقر على الاتصال بنا.
  4. اختر البريط الإلكتروني.
  5. أرسل الرسالة.
  6. حدد نوع الاستفسار من القائمة.
  7. حدد التفاصيل المطلوبة.
  8. يتولى الموقع الرد في أسرع وقت.
عناوين مراكز صيانة LG في السعودية

تنتشر مراكز صيانة LG في السعودية في مختلف المحافظات، لذا ننشر عناوين مراكز صيانة ال جي في السعودية على النحو التالي:

توكيلات ال جي في الرياض

مركز خدمة معتمدة

العنوان :  طريق عمر بن عبدالعزيز،  الرياض 14213، السعودية

وقت العمل : من الأحد الي الخميس من الساعه 9 ص حتي 12 م ومن 2 م حتي 5 م

رقم الهاتف: +966 800 244 2929

 

مركز خدمه معتمدة

العنوان :  شارع خالد بن الوليد، الحمراء، الرياض 13216، السعودية

وقت العمل : من السبت الي الخميس من 9.30 صباحا الي 12 مساء ومن 4.50 مساء الي 10.30 صباحا

رقم الهاتف :+966 11 253 8189

 

صيانه ال جي معتمدة

العنوان : طريق الملك عبدالعزيز، الرياض 13312، السعودية

وقت العمل : من السبت الي الخميس من 9.30 صباحا الي 12 مساء ومن 4.50 مساء الي 10.30 صباحا

رقم الهاتف :+966 11 269 0603

مركز ال جي معتمد

العنوان : شارع العليا، العليا، الرياض 12215، السعودية

وقت العمل : من السبت الي الخميس من 9.30 صباحا الي 12 مساء ومن 4.50 مساء الي 10.30 صباحا

رقم الهاتف : +966 11 215 3075

صيانه ال جي

العنوان : شارع العليا، العليا، الرياض 12215، السعودية

وقت العمل : من السبت الي الخميس من 9.30 صباحا الي 12 مساء ومن 4.50 مساء الي 10.30 صباحا

رقم الهاتف: +966 11 215 3075

مركز خدمة معتمدة

الغنوان : 2522 طريق عمر بن الخطاب، الرياض 12641 8273، السعودية

وقت العمل : من السبت الي الخميس من الساعه 9 صباحا الي 5.30 مساءا

رقم  الهاتف: +966 800 244 5454

توكيلات ال جي في جدة مركز خدمة معتمدة
  1. العنوان :  3979 فيض الرضا، St, جدة 23213 6767، السعودية
  2. وقت العمل : من السبت الي الخميس من 9.30 صباحا الي 12 مساء ومن 4.50 مساء الي 10.30 صباحا
  3. رقم الهاتف: +966 12 651 0387
صيانه معتمدة من ال جي
  1. العنوان : المكرونة، St, جدة 23338، السعودية
  2. وقت العمل : من السبت الي الخميس من 9.30 صباحا الي 12 مساء ومن 4.50 مساء الي 10.30 صباحا
  3. رقم الهاتف : +966 11 253 8189
مركز خدمة ال جي معتمدة
  • العنوان : طريق الملك عبدالعزيز، الرياض 13312، السعودية
  • وقت العمل : وقت العمل : من السبت الي الخميس من 9.30 صباحا الي 12 مساء ومن 4.50 مساء الي 10.30 صباحا
  • رقم الهاتف: +966 11 269 0603
مركز خدمة معتمدة
  • العنوان: شارع العليا، العليا، الرياض 12215، السعودية
  • وقت العمل : من السبت الي الخميس من 9.30 صباحا الي 12 مساء ومن 4.50 مساء الي 10.30 صباحا
  • رقم الهاتف : +966 11 215 3075
صيانة ال جي
  • العنوان: 2522 طريق عمر بن الخطاب، الرياض 12641 8273، السعودية
  • وقت العمل : من السبت الي الخميس من 9.30 صباحا الي 12 مساء ومن 4.50 مساء الي 10.30 صباحا
  • رقم الهاتف: +966 800 244 5454
عناوين ال جي في الخبر

مركز خدمة معتمدة

  • العنوان: شارع الملك فهد، الخبر الشمالية، الخبر 34429، السعودية
  • وقت العمل : من السبت الي الخميس من 9.30 صباحا الي 11.30 مساء ومن 4 مساء الي 10 صباحا
  • رقم الهاتف: +966 13 899 9298
صيانة ال جي
  • العنوان: طريق الملك فهد، الراكة الشمالية، الدمام 34232، السعودية
  • وقت العمل : من السبت الي الخميس من 9.30 صباحا الي 11.30 مساء ومن 4 مساء الي 10 صباحا
  • رقم الهاتف: +966 13 833 5304
فروع ال جي في المدينة مركز خدمه معتمده
  • العنوان: شارع الملك عبد الله، قبل دوار الملك عبد العزيز، حثم، المدينة المنورة
  • وقت العمل : من السبت الي الخميس من 9 صباحا الي 12 مساء ومن 4 مساءا الي 10 صباحا ويوم الجمعه من 4 ال 10 مساءا
  • رقم الهاتف: +966 14 849 0022
صيانه ال جي معتمدة
  • العنوان : طريق الملك عبدالله الفرعي، الخالدية، المدينة المنورة 42317، السعودية
  • وقت العمل : من السبت الي الخميس من 9 صباحا الي 12 مساء ومن 4 مساءا الي 10 صباحا ويوم الجمعه من 4 ال 10 مساءا
  • رقم الهاتف: +966 14 848 3140
مركز صيانة ال جي
  • العنوان : طريق الأمير عبد المجيد، الجمعة، المدينة المنورة 42316، السعودية
  • وقت العمل : من السبت الي الخميس من 9 صباحا الي 12 مساء ومن 4 مساءا الي 10 صباحا ويوم الجمعه من 4 ال 10 مساءا
  • رقم الهاتف: +966 14 823 1190
مركز خدمة معتمدة
  • العنوان : بئر عثمان، المدينة المنورة 42331، السعودية
  • وقت العمل : من السبت الي الخميس من 9 صباحا الي 12 مساء ومن 4 مساءا الي 10 صباحا ويوم الجمعه من 4 ال 10 مساءا
  • رقم الهاتف: +966 14 845 7055
توكيلات ال جي في الدمام مركز خدمة ال جي
  • العنوان: طريق الملك عبدالعزيز، الخالدية الجنوبية، الدمام 32221، السعودية
  • وقت العمل : من الاحد الي الخميس من الساعه 8 صباحا الي 1 مساءا ومن 2 مساءا الي 5.30 مساءا
  • رقم الهاتف : +966 800 244 2929
صيانة معتمدة من ال جي
  • العنوان: الجوهرة، Khaleej Rd, الدمام 32424، المملكة العربية السعودية
  • وقت العمل : من الاحد الي الخميس من الساعه 8 صباحا الي 1 مساءا ومن 2 مساءا الي 5.30 مساءا
  • رقم الهاتف: +966 13 831 5843
مركز خدمة معتمدة
  • العنوان : طريق الملك فهد، الراكة الشمالية، الدمام 34232، السعودية
  • وقت العمل : من الاحد الي الخميس من الساعه 8 صباحا الي 1 مساءا ومن 2 مساءا الي 5.30 مساءا
  • رقم الهاتف: +966 13 833 5304
مركز ال جي معتمد
  • العنوان: شارع الملك فهد، الخبر الشمالية، الخبر 34429، السعودية
  • وقت العمل : من الاحد الي الخميس من الساعه 8 صباحا الي 1 مساءا ومن 2 مساءا الي 5.30 مساءا
  • رقم الهاتف : +966 13 899 9298

 

فروع ال جي في الاحساء صيانه معتمدة
  • العنوان: بني معن، شارع الثريات ثم إلي شارع جابر العامدي خلف اكسترا ،حي البستان، المبرز 36341، المملكة العربية السعودية
  • وقت العمل : من الأحد  إلى الخميس من الساعة 8 صباحا الي 1 مساءا ومن 2 مساء إلي 5.30 مساء.
  • رقم الهاتف: +966 800 244 2929
مركز خدمة عملاء
  • العنوان : طريق عين نجم،، وسط الأحساء، المبرز 36361، السعودية
  • وقت العمل : من الأحد إلى الخميس من الساعة 9 صباحًا الي 11.30 مساءا ومن 4 مساء إلي 10 مساء
  • رقم الهاتف: +966 13 599 0493

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رقم خدمة عملاء ال جي السعودية LG وعناوين مراكز صيانة ال جي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

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