رقم خدمة عملاء ال جي السعودية LG وعناوين مراكز صيانة ال جي

رقم خدمة عملاء ال جي السعودية LG يتساءل عنه الكثير من مختلف مدن المملكة العربية السعودية باحثين عن عناوين مراكز صيانة ال جي المنتشرة، من أجل انجاز خدماتهم بسهولة، فيما يبحث البعض عن موقع ال جي LG أمام لطلب الصيانة أو الشراء والاستفسار عن منتج معين، حيث أن شركة ال جي واحدة من أشهر شركات الأجهزة الكهربائية في مختلف الدول العربية والتى يثق في الشراء منها الملايين لجودة المنتج بالإضافة إلى أن في حالة حدوث أمر معين، يمن التواصل على رقم خدمة عملاء ال جي السعودية LG على مدار 24 ساعة.

رقم خدمة عملاء ال جي السعودية LG

يمكن التواصل على رقم خدمة عملاء ال جي السعودية من أي مكان في المملكة على النحو التالي:

رقم التواصل الخاص بالأجهزة المنزلية والأجهزة الترفيهية هو 920005498.

رقم التواصل الخاص بأجهزة التكييف 8002445454

التواصل من خلال الرقم 920006054.

خدمة عملاء ال جي على النت

كما يمكن التواصل مع خدمة عملاء ال جي من خلال موقع LG الإلكتروني أو الاستفسار من خلال الخطوات التالية:

أدخل على موقع ال جي السعودي. النقر على الدعم الفني. النقر على الاتصال بنا. اختر البريط الإلكتروني. أرسل الرسالة. حدد نوع الاستفسار من القائمة. حدد التفاصيل المطلوبة. يتولى الموقع الرد في أسرع وقت.

عناوين مراكز صيانة LG في السعودية

تنتشر مراكز صيانة LG في السعودية في مختلف المحافظات، لذا ننشر عناوين مراكز صيانة ال جي في السعودية على النحو التالي:

توكيلات ال جي في الرياض

مركز خدمة معتمدة

العنوان : طريق عمر بن عبدالعزيز، الرياض 14213، السعودية

وقت العمل : من الأحد الي الخميس من الساعه 9 ص حتي 12 م ومن 2 م حتي 5 م

رقم الهاتف: +966 800 244 2929

مركز خدمه معتمدة

العنوان : شارع خالد بن الوليد، الحمراء، الرياض 13216، السعودية

وقت العمل : من السبت الي الخميس من 9.30 صباحا الي 12 مساء ومن 4.50 مساء الي 10.30 صباحا

رقم الهاتف :+966 11 253 8189

صيانه ال جي معتمدة

العنوان : طريق الملك عبدالعزيز، الرياض 13312، السعودية

وقت العمل : من السبت الي الخميس من 9.30 صباحا الي 12 مساء ومن 4.50 مساء الي 10.30 صباحا

رقم الهاتف :+966 11 269 0603

مركز ال جي معتمد

العنوان : شارع العليا، العليا، الرياض 12215، السعودية

وقت العمل : من السبت الي الخميس من 9.30 صباحا الي 12 مساء ومن 4.50 مساء الي 10.30 صباحا

رقم الهاتف : +966 11 215 3075

صيانه ال جي

العنوان : شارع العليا، العليا، الرياض 12215، السعودية

وقت العمل : من السبت الي الخميس من 9.30 صباحا الي 12 مساء ومن 4.50 مساء الي 10.30 صباحا

رقم الهاتف: +966 11 215 3075

مركز خدمة معتمدة

الغنوان : 2522 طريق عمر بن الخطاب، الرياض 12641 8273، السعودية

وقت العمل : من السبت الي الخميس من الساعه 9 صباحا الي 5.30 مساءا

رقم الهاتف: +966 800 244 5454

العنوان : 3979 فيض الرضا، St, جدة 23213 6767، السعودية وقت العمل : من السبت الي الخميس من 9.30 صباحا الي 12 مساء ومن 4.50 مساء الي 10.30 صباحا رقم الهاتف: +966 12 651 0387

العنوان : المكرونة، St, جدة 23338، السعودية وقت العمل : من السبت الي الخميس من 9.30 صباحا الي 12 مساء ومن 4.50 مساء الي 10.30 صباحا رقم الهاتف : +966 11 253 8189

العنوان : طريق الملك عبدالعزيز، الرياض 13312، السعودية

وقت العمل : وقت العمل : من السبت الي الخميس من 9.30 صباحا الي 12 مساء ومن 4.50 مساء الي 10.30 صباحا

رقم الهاتف: +966 11 269 0603

العنوان: شارع العليا، العليا، الرياض 12215، السعودية

وقت العمل : من السبت الي الخميس من 9.30 صباحا الي 12 مساء ومن 4.50 مساء الي 10.30 صباحا

رقم الهاتف : +966 11 215 3075

العنوان: 2522 طريق عمر بن الخطاب، الرياض 12641 8273، السعودية

وقت العمل : من السبت الي الخميس من 9.30 صباحا الي 12 مساء ومن 4.50 مساء الي 10.30 صباحا

رقم الهاتف: +966 800 244 5454

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مركز خدمة معتمدة

العنوان: شارع الملك فهد، الخبر الشمالية، الخبر 34429، السعودية

وقت العمل : من السبت الي الخميس من 9.30 صباحا الي 11.30 مساء ومن 4 مساء الي 10 صباحا

رقم الهاتف: +966 13 899 9298

العنوان: طريق الملك فهد، الراكة الشمالية، الدمام 34232، السعودية

وقت العمل : من السبت الي الخميس من 9.30 صباحا الي 11.30 مساء ومن 4 مساء الي 10 صباحا

رقم الهاتف: +966 13 833 5304

العنوان: شارع الملك عبد الله، قبل دوار الملك عبد العزيز، حثم، المدينة المنورة

وقت العمل : من السبت الي الخميس من 9 صباحا الي 12 مساء ومن 4 مساءا الي 10 صباحا ويوم الجمعه من 4 ال 10 مساءا

رقم الهاتف: +966 14 849 0022

العنوان : طريق الملك عبدالله الفرعي، الخالدية، المدينة المنورة 42317، السعودية

وقت العمل : من السبت الي الخميس من 9 صباحا الي 12 مساء ومن 4 مساءا الي 10 صباحا ويوم الجمعه من 4 ال 10 مساءا

رقم الهاتف: +966 14 848 3140

العنوان : طريق الأمير عبد المجيد، الجمعة، المدينة المنورة 42316، السعودية

وقت العمل : من السبت الي الخميس من 9 صباحا الي 12 مساء ومن 4 مساءا الي 10 صباحا ويوم الجمعه من 4 ال 10 مساءا

رقم الهاتف: +966 14 823 1190

العنوان : بئر عثمان، المدينة المنورة 42331، السعودية

وقت العمل : من السبت الي الخميس من 9 صباحا الي 12 مساء ومن 4 مساءا الي 10 صباحا ويوم الجمعه من 4 ال 10 مساءا

رقم الهاتف: +966 14 845 7055

العنوان: طريق الملك عبدالعزيز، الخالدية الجنوبية، الدمام 32221، السعودية

وقت العمل : من الاحد الي الخميس من الساعه 8 صباحا الي 1 مساءا ومن 2 مساءا الي 5.30 مساءا

رقم الهاتف : +966 800 244 2929

العنوان: الجوهرة، Khaleej Rd, الدمام 32424، المملكة العربية السعودية

وقت العمل : من الاحد الي الخميس من الساعه 8 صباحا الي 1 مساءا ومن 2 مساءا الي 5.30 مساءا

رقم الهاتف: +966 13 831 5843

العنوان : طريق الملك فهد، الراكة الشمالية، الدمام 34232، السعودية

وقت العمل : من الاحد الي الخميس من الساعه 8 صباحا الي 1 مساءا ومن 2 مساءا الي 5.30 مساءا

رقم الهاتف: +966 13 833 5304

العنوان: شارع الملك فهد، الخبر الشمالية، الخبر 34429، السعودية

وقت العمل : من الاحد الي الخميس من الساعه 8 صباحا الي 1 مساءا ومن 2 مساءا الي 5.30 مساءا

رقم الهاتف : +966 13 899 9298

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