حريق طنطا الضخم.. ماذا حدث؟ وكيف تعامل "الشباب"؟

نجحت قوات الحماية المدنية في السيطرة على حريق ضخم نشب بفندق "بانوراما طنطا" بمحافظة الغربية شمال العاصمة المصرية، القاهرة.

وأكد مصدر أمني لموقع "دوت الخليج" أنه لم يتم تسجيل خسائر في الأرواح بالحريق.

وقد التهمت النيران الطابق الأخير من الفندق، المكون من قرابة 20 طابقا.

ووفقا للمصدر الأمني فقد استخدمت قوات الدفاع المدني السلالم الهيدروليكية للصعود حول الفندق، والتمكن من السيطرة على الحريق سريعا، قبل امتداده للطوابق السفلية من المبنى أو العقارات المجاورة.

وأوضح المصدر أنه تم إخطار النيابة للتحقيق في أسباب الحريق وملابساته.

ووفقا لشهود عيان أكدوا لموقع "دوت الخليج" أن الشباب، من سكان شارع النحاس الموجود به الفندق، لعبوا دورا بطوليا في مساعدة قوات الدفاع المدني في إخلاء الفندق من النزلاء، خصوصا الأطفال، وكذلك إخلاء العقارات المجاورة.

ودفعت قوات الحماية المدنية بقرابة 20 سيارة إطفاء، نظرا لضخامة الحريق، وهو ما ساعد على سرعة السيطرة عليه.