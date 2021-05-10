رغم "هدنة العيد".. تفجير جديد بأفغانستان والضحايا بالعشرات

قال مسؤولون، الاثنين، إن 11 فردا على الأقل قتلوا، وأصيب عشرات في تفجير حافلة بإقليم زابل في جنوب أفغانستان.
وذكر غول إسلام سيال، المتحدث باسم حاكم الإقليم، أن الانفجار وقع في وقت متأخر من ليل الأحد، مضيفا أن 25 شخصا أصيبوا، منهم نساء وأطفال في حالة حرجة.
وتشهد البلاد زيادة حادة في أعمال العنف منذ أسابيع عقب إعلان الولايات المتحدة سحب قواتها من أفغانستان بحلول 11 سبتمبر.
وكانت حركة طالبان أعلنت في وقت متأخر الأحد عن وقف إطلاق النار ثلاثة أيام للاحتفال بعيد الفطر، أواخر الأسبوع الجاري.
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