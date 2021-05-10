مقتل 6 أشخاص فى واقعة إطلاق نار جديدة بـ أمريكا

جدة - نرمين السيد - وقالت الشرطة، فى بيان لها، وفق ما نقلته إذاعة "ان بى ار" الأمريكية، إن إطلاق النار وقع بعد منتصف الليل بقليل فى حديقة منزلية متنقلة على الجانب الشرقى من كولورادو سبرينجز.
وذكرت صحيفة "كولورادو سبرينجز جازيت" أن الضباط وصلوا إلى المكان حيث عثروا على 6 قتلى ورجل مصاب بجروح خطيرة توفى لاحقًا فى المستشفى.
وكان مطلق النار المشتبه به صديق إحدى الضحايا فى الحفلة التى حضرها الأصدقاء والعائلة والأطفال، وقالت الشرطة إنه دخل إلى الداخل وفتح النار قبل أن يطلق النار على نفسه.
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