أخر تحديث أسعار البنزين في السعودية اليوم 10/5/2021 عبر شركة أرامكو

يتم اليوم الإثنين الموافق 10 مايو 2021 الإعلان عن تحديث أسعار البنزين في السعودية والذي يتم بشكل شهري، حيث يتساءل جميع الأفراد القاطنين في المملكة العربية السعودية عن أخر المستجدات الخاصة بأسعار البنزين الجديدة لشهر مايو، حيث أنه سوف تعلن الشركة السعودية أرامكو عن الأسعار الجديدة لهذا الشهر خلال اليوم وخلال ساعات قليلة من الآن، وذلك بعد أن قامت الشركة بتحديد موعد للإعلان عن الأسعار الجديدة وهو اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، حيث سيتم الإعلان هذا الشهر اليوم، ومن الجدير ذكره أنه ما زالت أسعار شهر أبريل مطبقة حتى الآن وسيتم الإعلان عن الأسعار الجديدة البنزين الخاصة بشهر مايو خلال الساعات القليلة القادمة وسنتابعها معكم لحظة بلحظة.

وتعد شركة أرامكو للنفط من أهم الشركات الخاصة بالنفط في الوطن العربي والعالم، وتدير كافة محطات البنزين ومحطات استخراج البترول بالمملكة العربية السعودية، ولها مكانة كبيرة ولديها العديد من الامتيازات في إدارة البنزين والمحروقات داخل المملكة، ومن الجدير ذكره أن الشركة وضعت قانون جديدة حول تسعيرة البنزين، وهى أنه في بداية كل شهر ميلادي سيتم تغير سعر البنزين وذلك حسب المؤشرات العالمية بأسعار المحروقات سواء بالزيادة أو النقصان، وتضع الشركة العديد من القوانين الصارمة لجميع المحطات التي لا تطبق التسعيرة الجديدة كل شهر.

وحتى الآن لم يتم الإعلان عن الأسعار الخاصة بشهر مايو حيث قامت اللجنة الخاصة بتقييم الأسعار بالاجتماع وسوف يتم الإعلان عن القرارات التي استخرجوها اليوم، وذلك بالتنسيق بين شركة أرامكوا للنفط، والحكومة السعودية، والتي تقوم باتخاذ القرار الأصلح الذي يحقق الخير للمملكة وللمواطنين، وفقا للتغيرات التي يشهدها السوق العاملي للنفط.

الأسعار المتداولة الحالية للبنزين في السوق السعودية هي تسعيرة شهر أبريل المنقضي، وخلال ساعات قليلة سيتم الإعلان عن السعر الجديد للبنزين، وأسعار شهر أبريل هي: