استعلام حساب المواطن الدفعة 42 لمستحقي الضمان الاجتماعي

يمكن لجميع المواطنين في المملكة العربية السعودية الاستعلام عن حساب المواطن الدفعة 42 والتي يتم إيداعها اليوم في الحسابات الخاصة بمستحقي الضمان الاجتماعي والذين كانوا يترقبون الإعلان عن إيداع الدفعة الجديدة بفارغ الصبر، حيث يعتبر حساب مواطن أحد برامج الدعم النقدي السعودي التي نالت رضا أثناء كافة دول العالم، حيث أشادت به معظم الدول وبالأخص الأمم المتحدة ، ويقدم هذا الدعم للمواطنين السعوديين المقيمين داخل المملكة العربية السعودية بشكل مستمر وظروفه المعيشية صعبة ولا يستطيعون سد احتياجاتهم اليومية، والبرنامج له دور واضح في تحقيق الحماية الاجتماعية التي يسعى إلى توفيرها سمو الملك سلمان بن عبد العزيز، وهذا البرامج تابع للضمان الاجتماعي السعودي الذي له دور واضح وفعال في محاولة القضاء على حالات الفقر داخل المملكة، كما أنه يقدم العديد من برامج الدعم الأخرى.

برنامج حساب مواطن هو برنامج يصرف بصفة شهرية للمواطنين السعوديين الذي تتوفر فيهم الشروط التي وضعتها الوزارة وذلك من خلال إيداع المبالغ المالية في حسابات المواطنين بداية من يوم العاشر من كل شهر ميلادي، ومن الجدير ذكره أنه سيتم إيداع دفعة مايو ٢٠٢١ الدفعة المقررة ٤٢ من البرنامج غدًا الاثنين الموافق العاشر من نفس الشهر.

يمكنك الآن الاستعلام عن طريقة ومواعيد صرف الدفعة ٤٢ الخاصة بشهر مايو من خلال اتباع الخطوات التالية:

ومنها سيكون متاح تمام طريقة الصرف ومواعيد إيداع الدفعة ٤٢ المخصصة لشهر مايو.